Bezwaarmakers rond omstreden Huizer woontoren vragen Gooise Meren nogmaals om actie

HUIZEN - Bewoners rondom de Huizer Driftweg, waar een hoge omstreden woontoren gebouwd moet gaan worden, stappen wederom met hun bezwaren naar burgemeester en wethouders van Gooise Meren om te bouw van het gebouw tegen te houden. Met een brief willen ze nogmaals hun bezwaren kenbaar maken.

De Driftweg in Huizen, met achter de bomen de plek waar de 43 meter hoge woontoren moet komen - Victor Nijenhuis

De bezwaarmakende buurtbewoners, verenigd in de Stichting Naarder Eng, vragen wederom aandacht voor het omstreden bouwplan. De omwonenden richten zich tot de gemeente Gooise Meren, omdat dat de gemeente is op wiens grondgebied de woontoren moet gaan komen. De plek grenst echter op enkele meters afstand aan een woonwijk in de gemeente Huizen.

De projectontwikkelaar heeft nu voor de derde keer een ander ontwerp ingediend in de hoop zijn woontoren te realiseren binnen de geldende regels van het bestemmingsplan. De buurt reageerde een week geleden verbaasd en geschrokken toen dit ontwerp op tafel kwam. Bouw op het bewuste stuk grond aan de Driftweg zien ze sowieso niet zitten, omdat bouw de beschermde natuur te veel verstoord, maar ook voor de plannen zelf hebben ze geen goed woord over. Grote glazen kolos Het plan dat nu op tafel ligt gaat over een gebouw van 43 meter hoogte, dat volgens de bewoners de buurt verstoort en de laagbouwwijk letterlijk in de schaduw zet. "Dat betekent een reusachtig gebouw, dat visueel in de winter 36 meter boven de straat uittorent. In de zomer, met de natuur in bloei, steekt het gebouw alsnog 19 tot 29 meter uit boven de bomen rond de zandafgraving. ’s Avonds zal dit voornamelijk uit glas opgetrokken bouwwerk een aanzienlijke lichtvervuiling in het natuurgebied veroorzaken", aldus de bezwaarmakers. Hoe de woontoren er volgens het derde ontwerp uit moet gaan doen. Tekst gaat verder onder de foto.

Een nieuw ontwerp voor de omstreden woontoren aan de Huizer Driftweg - Gemeente Gooise Meren

Ze vervolgen: "Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat een in het bestemmingsplan toegestane goothoogte van 6,5 meter, in alle redelijkheid niet kan resulteren in het bouwen van een glazen kolos van meer dan 40 meter hoog." Natuur en omwonenden De buurt vraagt burgemeester en wethouders van Gooise Meren nu nogmaals om actie te ondernemen en de plannen wederom onder de loep te nemen. "Wij constateren dat het nieuwe plan laat zien hoeveel waarde er gehecht wordt aan de belangen van natuur en omwonenden: geen", stellen ze. "Wij roepen u dan ook op om de besluitvorming rond dit project zorgvuldig te volgen en de belangen van natuur, burgers en omwonenden te blijven behartigen." De gemeente Gooise Meren moet nog reageren op de brief van de Huizer bezwaarmakers.