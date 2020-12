Bewoners rond omstreden Huizer woontoren verbaasd: nóg hoger ontwerp op tafel

Naarders en Huizers geschokt door plan voor woontoren in natuurgebied: "Dit willen we niet"

De buurt heeft veel bezwaren. Het gebouw zou de naastgelegen woonwijk in de schaduw zetten en het uitzicht verpesten. Daarnaast zou de bouw volgens de buurt een grote aanslag om de natuur vormen, mede omdat er beschermde dieren in het gebied leven. De bezwaarmakers schermen er mee dat de woontoren ook helemaal niet is toegestaan, omdat het gebouw veel te hoog wordt.

"Dit plan is in totaal 43 meter hoog, tien meter meer dan eerst. Dat moeten we allemaal niet willen hier en dat kan ook niet"

Nog hoger gebouw

De grote moderne houten woontoren van 33 meter hoog heeft plaatsgemaakt voor een nóg hoger gebouw. De buurt is er niet blij mee. "Het is een poging om te kijken wat er volgens het bestemmingsplan wel allemaal mogelijk zou zijn. De eerste aanvraag voor de hoge houten woontoren voldoet met zijn rechte vormen zeker niet aan het bestemmingsplan. Dit is een nieuwe poging", zegt Dolf van Elten van de Vrienden van 't Gooi.

"Het bestemmingsplan hanteert een paar regels waar eventuele bouw op het stuk grond aan moet voldoen. Daar staat onder meer iets over maximale goothoogte van zes meter en de helling van het dak van zestig graden. Er staat niets over maximale totale hoogte. De projectontwikkelaar stelt dat dat de enige normen zijn en is daar nu heel creatief mee omgesprongen. De dakgoot van het nieuwe ontwerp voldoet aan de norm, de helling van het dak ook, maar is wel in totaal 43 meter hoog. Dat moeten we allemaal niet willen hier en dat kan ook niet."

Mede-actievoerder Victor Nijenhuis van de Stichting Naarder Eng is het roerend met hem eens. "Het is weer een volgend probeersel. Dit kunnen we toch niet serieus nemen?", reageert hij enigszins cynisch. "Dit past echt niet ook echt niet. Als ik het zo zie, vraag ik me ook echt af hoe veilig dit is. Het lijkt wel een tribune. Het lijkt me doodeng om daar helemaal boven te wonen."

