Tegenstanders omstreden woontoren eisen actie van gemeente: hoogbouw moet van tafel

HUIZEN - Er moet snel meer bekend worden over hoe het nu verder moet met het omstreden bouwplan voor een groot appartementencomplex op een stuk grond aan de Huizer Driftweg, aan de rand van het Goois Natuurreservaat. Buurtbewoners zien dat plan niet zitten, omdat het complex volgens hen niet in de omgeving past. Ze hebben zich verenigd in de Stichting Naarder Eng en willen dat de gemeente Gooise Meren snel met een oplossing komt voor de kwestie.

De buurt maakt bezwaar tegen het plan, omdat het volgens hen niet past in de natuur en bovenal overlast zal veroorzaken. De hoge woontoren zou de naastgelegen woonwijk in de schaduw zetten en het uitzicht verpesten. Ook wijzen ze er op dat de bouw volgens hen een grote aanslag op de natuur vormt, mede omdat er beschermde dieren in het gebied leven.

De woontoren zou op het grondgebied van de gemeente Gooise Meren moeten komen, maar wel pal naast een lage woonwijk in de gemeente Huizen. Afgelopen zomer bleek dat de projectontwikkelaar en de gemeente Gooise Meren al jaren met elkaar over het complex overleggen, en dat - tot ontsteltenis van de gemeente Huizen - veel lichten al op groen stonden

Naarders en Huizers geschokt door plan voor woontoren in natuurgebied: "Dit willen we niet"

Nadat de kwestie afgelopen zomer tot een flinke discussie leidde, is het nu al weer tijden stil. En dat zint de bezwaarmakende stichting Naarder Eng niet. De stichting doet in een brief aan de gemeente Gooise Meren een dringende oproep om de radiostilte te doorbreken en knopen door te hakken over de heikele kwestie.

'Kwetsbare natuur'

De stichting wil snel om tafel met zowel de gemeente als de projectontwikkelaar van het plan om tot een oplossing te komen. "Een dergelijke oplossing zou recht moeten doen aan de mogelijkheden van de bouwplek zoals ooit de bedoeling was, aan de belangen van behoud en conservering van de kwetsbare natuur en aan de belangen van omwonenden en recreanten. In onze visie kan hoogbouw daarbij niet aan de orde zijn", aldus de stichting.

De stichting laat doorschemeren tot het laatst te zullen strijden tegen de komst van de woontoren. De stichting stelt verder zich gesteund te voelen door de meer dan honderd buurtbewoners die zich bij de stichting hebben aangesloten en de bijna 4.000 mensen die de petitie tegen het bouwplan hebben getekend.

Woonvilla mag wel

Helemaal tegen bouwplannen op het bewuste stuk grond is de stichting overigens niet. De stichting heeft onderzocht naar wat er wel en niet mogelijk is op de grond. Daaruit bleek dat de toenmalige gemeente Naarden eerder al was overeengekomen dat er wel toestemming is voor de bouw van een veel lagere villa. Daar hebben de buurtbewoners ook nu geen enkel probleem mee. De stichting wil dat de gemeente Gooise Meren in nieuwe bestemmingsplannen nog eens helder vastlegt hoe hoog de bebouwing mag worden, zodat er echt geen woontoren komt.