Wethouder Huizen: "Woontoren Driftweg zal er wat mij betreft niet komen"

HUIZEN - De bouwplannen van de woontoren op de grens van Huizen en Naarden zijn in een prematuur stadium. Dat laat wethouder Roland Boom vandaag weten aan het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. Als het aan de wethouder zelf ligt gaat de hele bouw niet door, maar die keuze ligt bij de gemeente Gooise Meren, waar Naarden onder valt.

De woontoren van 33 meter hoog en tien verdiepingen is op veel regionale politieke agenda's te vinden. Er bleek een vergunning aangevraagd te zijn door een projectontwikkelaar, wat voor veel politici en bewoners als een verrassing kwam. Dit met een petitie en politieke heibel tot gevolg.

De meeste omwonenden van de geplande toren wonen namelijk in de gemeente Huizen, maar het ligt op het grondgebied van Gooise Meren. Daarnaast ligt het appartementencomplex gedeeltelijk in een natuurgebied van het Gooise Natuurreservaat.

Verrast

Wethouder Boom moet daarom met zijn politieke buren in Gooise Meren in gesprek over deze plannen. Na deze gesprekken verwacht Boom niet dat de woontoren er snel zal staan. binnen aanzienlijke tijd de woontoren er daadwerkelijk zal staan.

"Er moet nog een ambtelijk oordeel komen en een formele procedure wordt opgestart om tot een aanvraag te komen. Iemand heeft niet over vier weken een vergunning om te bouwen."

Daarnaast ziet Boom de bouw ook helemaal niet zitten. "Ik vind de bouw ongewenst en ongepast." Hij laat wel weten dat politici uit Gooise Meren verrast waren door de vergunningsaanvraag van de projectontwikkelaar. "Voor een aantal mensen kwam dit plan op als kakken."

De oplossing moet volgens Boom gevonden worden door in gesprek te blijven met zijn collega's van de Gooise Meren.