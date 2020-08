Naarders en Huizers geschokt door plan voor woontoren in natuurgebied: "Dit willen we niet"

NAARDEN - Bewoners van Huizen en Naarden zijn zich rotgeschrokken van een bouwplan voor een grote torenflat in hun achtertuin. Het wordt een metershoog appartementencomplex, aan de rand van een stuk beschermde natuur van het Goois Natuurreservaat.

Buurtbewoners hoorden pas anderhalve week geleden voor het eerst van het plan om een 33-meter hoge torenflat de bouwen op het stuk natuur aan de Driftweg op de grens van Naarden en Huizen. Er bleek een vergunning aangevraagd door een projectontwikkelaar. Volgens de plannen komen er 37 woningen, verdeeld over tien verdiepingen.

Een groep van zo'n dertig bewoners trekken nu ten strijde tegen het plan en hebben een actiegroep opgericht. Een petitie tegen de plannen is ondertussen meer dan duizend keer ondertekend.

De bewoners hebben vooral bezwaar tegen de plek van het torenflat, op een stuk natuur aan de rand van het beschermde Goois Natuurreservaat. Daar past zo'n hoge flat volgens hen niet. Daar komt nog eens bij dat de hoge flat volgens hen een schaduw gaat werpen over de lage woonwijk op slechts enkele meters verderop. "Het unieke Gooise landschap zal ook voor toekomstige generaties blijvend aangetast worden door de hoogbouw", staat in de petitie.

Niet op de hoogte

Het steekt de bewoners dat het plan al vergevorderd is, zonder dat de buurt van te voren op de hoogte is gebracht. "Niet alleen zijn de ontwerpen en bouwplannen al voltooid, de ontwikkelaar heeft eveneens uitvoerige onderzoeken laten verrichten naar onder meer de bodem, stikstofuitstoot en de lokale flora en fauna. Van boringen tot cameravallen voor mogelijk zeldzame dieren: kosten noch inspanningen zijn geschuwd om de bouw van de torenflat te realiseren", vertellen ze. De buurt voelt zich op achterstand gezet.

Een ander probleem is volgens de buurt dat het stuk bouwgrond op het grondgebied van Gooise Meren ligt en Gooise Meren erover beslist, terwijl Huizen er het meest hinder van zal ondervinden. "Het is maar de vraag in hoeverre de Huizer belangen en politiek bij die afweging een rol spelen."