Projectontwikkelaar verbaasd over kritiek op 'ongepast' bouwplan Huizen: "Niemand heeft er last van"

HUIZEN - Verbaasd en verwonderd: zo reageert projectontwikkelaar Jerry Goossens op de plotse kritiek op zijn bouwplan aan de Huizer Driftweg. Huizers reageerden gisteren geschokt op het nieuws dat er een 'grote torenflat' komt aan de straat, aan de rand van het Goois Natuurreservaat. Goossens snapt niets van de kritiek. "Het wordt veel erger voorgesteld dan dat het echt wordt. Mensen gaan er weinig van merken", vertelt hij.

Slot Architectuur

Huizers trokken eerder deze week aan de bel nadat ze schrokken over een aangevraagde bouwvergunning voor een wooncomplex aan de rand van de gemeentegrens. Hoewel het gebouw komt op het grondgebied van Gooise Meren, staat het op steenworp afstand van de gemeentegrens. De lage woonwijk aan de Driftweg in Huizen staat er dichtbij. De bewoners hebben vooral bezwaar tegen de plek van het torenflat, op een grasveldje aan de rand van het beschermde Goois Natuurreservaat. Daar past zo'n hoge flat volgens hen niet. Dat beaamt ook wethouder Roland Boom van Huizen. Hij noemt het plan 'ongewenst' en 'ongepast' en is verbolgen over het feit dat Huizen niet eerder op de hoogte is gebracht.

Het plan voor het wooncomplex komt uit de koker van projectontwikkelaar Jerry Goossens, die opereert vanuit Italië. Dat er nu zoveel protest komt tegen het plan verbaast hem. "Ik ben hier al meer dan vier jaar mee bezig", vertelt hij. "De gemeente Gooise Meren weet daarvan, want ik heb alle procedures netjes doorlopen. Ze hebben me zelfs met regelmaat complimenten gegeven over het plan. Ook voormalig wethouder Hendrik Boland was destijds erg enthousiast. We hebben samen wel wat gepuzzeld om te voldoen aan alle normen en de exacte grootte van het perceel, maar er is eigenlijk nooit een wanklank gevallen."

Quote "Als de buurt er echt problemen mee heeft, kan er best een bouwlaag af of komt er meer groen. Ik ben de moeilijkste niet" projectontwikkelaar jerry goossens

Wat Goossens betreft gaat hij gewoon door met het plan. "Ik heb die grond gekocht. Die is van mij. Daar mag ik mee doen wat ik wil. Bovendien is bijna alles al in orde." Geen overlast Goossens herkent zich niet in de kritiek dat zijn plan niet past in de omgeving en dat de 'torenflat' overlast veroorzaakt voor omwonenden. "Dat is echt pure onzin", stelt de projectontwikkelaar. Hij heeft de plek juist gekozen vanwege het project. "Het wordt een hele duurzame, groene woontoren. Grotendeels gemaakt van duurzaam hout en glas. Het past perfect in de omgeving. Daarnaast wordt het supermodern, voorzien van de meest moderne snufjes." Tekst gaat verder onder de foto.

Slot Architectuur

De projectontwikkelaar stelt dat omwonenden het gebouw niet eens zullen gaan zien. "De meeste bomen zijn daar 35 meter hoog. We hebben de hoogte van het gebouw daarop aangepast. Het wordt 33 meter hoog. Daar komt nog eens bij dat het gebouwd wordt in een kuil. Het torent echt niet boven de bomen uit. En als de buurt er echt fel op tegen is: wat mij betreft kan er dan best een bouwlaag af, hoor. Of komt er meer groen op het dak of aan de gevel. Ik ben de moeilijkste niet." Goossens is er van overtuigd dat zijn project een aanwinst is op het stuk grond. "Als mensen beter zouden weten wat ik ga doen, dan zijn ze vast snel overtuigd. Dit wordt een geweldig project. Ik hoop dat de buurt dat straks ook zal zien."