Huizen wil fijne weten van tot nu onbekend, maar 'ongewenst' bouwplan: "Komt rauw op ons dak"

HUIZEN - Niet alleen buurtbewoners, maar ook de gemeente Huizen is geschrokken van het plan voor een groot wooncomplex op een stuk natuur aan de Driftweg aan de rand van het Goois Natuurreservaat. "Tot vorige week wisten we nergens van af", laat wethouder Roland Boom in een reactie weten. Ook zegt de wethouder zich 'grote zorgen over een bouwplan van deze orde' te maken.

Buurtbewoners rond de Huizer Driftweg, aan de rand van het Goois Natuurreservaat, trekken deze week aan de bel over het bouwplan . Ze hoorden pas een week geleden over het plan om op het stuk grond een 'torenflat' te bouwen. Volgens de plannen komen er 37 woningen, verdeeld over tien verdiepingen.

De bezwaren van de buurt worden gedeeld door wethouder Roland Boom. Het verbaast de wethouder dat ook de gemeente Huizen nu pas hoort over het plan. Dat komt vooral doordat het plan komt op een uiterste stukje grondgebied van de gemeente Gooise Meren. Toch zal Huizen er het meest van merken. "Tot we eind vorige week door twee raadsleden geattendeerd werden op de aangevraagde vergunning, is er vanuit de gemeente Gooise Meren geen contact geweest met de gemeente Huizen", vertelt Boom.

Pas afgelopen dinsdag kwam er voor het eerst contact tussen de gemeente Gooise Meren en Huizen, terwijl er door de projectontwikkelaar al een paar jaar aan de plannen wordt gewerkt en Gooise Meren al langer in het proces betrokken is.

Grote zorgen

Nadat Huizen van de plannen hoorde, klom het meteen in de telefoon met de gemeente Gooise Meren. Een ambtenaar heeft de gemeente Huizen bijgepraat. "Deze informatie baarde de Huizer ambtenaar zorgen, gelet op de impact van het nu voorliggende plan op het aangrenzende natuurgebied, de woonomgeving van Huizer inwoners en de kennelijk bestaande bestuurlijke afspraken daarover", vertelt Boom. De wethouder geeft aan de zorgen te delen en heeft gevraagd om overleg met de gemeente Gooise Meren. "Dat staat gepland voor morgen."

Het met spoed geplande overleg met de gemeente Gooise Meren moet voor de gemeente Huizen alle vragen beantwoorden. Wethouder Boom wil onder meer weten wat het plan precies is, welke afspraken er al gemaakt zijn en waarom er niet eerder al overleg is geweest met Huizen.

Aan de hand van de antwoorden wil wethouder Boom namens de gemeente een officieel standpunt in nemen over het bouwplan. "Dit zal geen formele zienswijze zijn, want in die fase zitten we nog niet. En wat mij betreft - laat ik daar vast duidelijk over zijn - komen we ook nooit in die fase voor dit gepubliceerde plan", zegt de wethouder. Daarmee geeft hij klip en klaar aan dat de torenflat er, als het aan de gemeente Huizen ligt, niet komt.

Op het kaartje de precieze locatie van het bouwplan: