Net geen 40 meter hoog en óp de gemeentegrens: hierom is Huizer woontoren omstreden

De laatste dagen hoor je veel over de omstreden woontoren op de grens van Huizen en Naarden. Buurtbewoners, natuurbeschermers en de politiek: allemaal zijn ze er niet blij mee, maar hij lijkt er toch te gaan komen. Met het blote oog is het niet goed zichtbaar waarom het besluit van de gemeente Gooise Meren zoveel discussie oplevert in Huizen. Vanuit de lucht kun juist erg duidelijk zien waarom het plan zo omstreden is.