Verontwaardiging over toestaan omstreden woontoren aan rand Huizen: "Wanstaltig plan"

De gemeente Huizen was zelf vanaf het eerste moment tegen het plan. Gevraagd naar een reactie, wil het gemeentebestuur een dag na het nieuws nog niet al te veel kwijt. Dat heeft er onder meer mee te maken dat er ook politiek vragen worden gesteld. Verantwoordelijk wethouder Roland Boom (VVD) reageert wel boos. "Ongewenst en ongepast; een flat aan de Driftweg. Een wanstaltig plan van vele tientallen meters hoog op een locatie die daarvoor volledig ongeschikt is", reageert de wethouder op social media .

Dat was ook het moment dat buurtbewoners, natuurbeschermers en de lokale politiek lucht kreeg van de plannen. Er was al snel veel weerstand. De grootste bezwaren: het gebouw wordt te groot, de beschermde natuur wordt verstoord, het uitzicht wordt verpest en belanghebbenden worden voor een voldongen feit gesteld doordat ze pas laat op de hoogte waren van de plannen.

"Dit plan past totaal niet in de omgeving. We zullen daarom burgemeester en wethouders oproepen alles in het werk te stellen om dit plan van tafel te krijgen"

De lokale CDA-fractie reageert ook 'stomverbaasd'. "Dit plan past totaal niet in de omgeving. We zullen daarom burgemeester en wethouders oproepen alles in het werk te stellen om dit plan van tafel te krijgen."

Dat Huizer gemeenteraad besloot vlak voor het zomerreces alles op alles te zetten om te voorkomen dat de woontoren aan de Driftweg komt. Daar lijken de meeste partijen nog steeds voor te gaan. "Met grote verbazing en onbegrip hebben wij gelezen dat de gemeente Gooise Meren , zonder enige vorm van overleg, afstemming of participatie heeft besloten om medewerking te verlenen in de vorm van een omgevingsvergunning, aan de bouw van een appartementencomplex aan de Driftweg", reageert de Huizer VVD.

Daarnaast klinkt er felle kritiek over het gebrek aan burgerparticipatie, een klacht die vooral ook in Huizen erg doorklinkt. "Hoe is het mogelijk dat omwonenden bij zo'n ingrijpende verandering in hun buurt opnieuw totaal niet zijn betrokken, ook als dit binnen het bestemmingsplan mogelijk zou zijn", aldus het Goois Democratisch Platform.

Het steekt de partij dat de gemeente ogenschijnlijk eenvoudig groen licht geeft voor de plannen. "Waar de welstandcommissie een simpele markies in ’t Spiegel nog afkeurt, wordt hierbij met een pennenstreek zomaar een groene krul gezet. En waarom wijkt het college in dit geval dan weer níet af van zo’n advies, maar wel voor de poffertjeskraam vóór het gemeentehuis."

Twijfels over legitimiteit

Ook klinken er grote twijfels over de vraag of de omstreden woontoren wel voldoet aan het bestemmingsplan. Volgens de gemeente Gooise Meren voldoet het daar wel degelijk aan en is dat ook precies de reden waarom de gemeente de vergunningsaanvraag niet kán afkeuren, al zou het het willen.

De politieke partijen twijfelen daaraan. "Dit is zo nooit bedoeld. Uit de geschiedenis van het bestemmingsplan is voor iedereen duidelijk dat gedacht is aan een landhuis, met een bijpassende goothoogte van 6,5 meter. Bovendien is de gemeente er ook voor de bescherming en het behoud van natuur en landschappelijke waarden en dat lijkt hiermee nadrukkelijk in contrast te staan", aldus het Goois Democratisch Platform.

Coalitiepartij Hart voor BNM laat weten ook haar twijfels te hebben over of de woontoren wel aan de voorwaarden van het bestemmingsplan voldoet. De partij stelt daarnaast raadsvragen over de verdeling van de woningen. Gooise Meren verplicht projectontwikkelaars een derde van nieuwbouw betaalbaar te maken . Het is onduidelijk of dit plan daar ook aan voldoet.

Provinciale politiek

Naast de lokale politiek, wordt er ook uit provinciale kringen verbaasd gereageerd. "Ik dacht even dat het 1 april was, maar het is toch echt 10 januari", zegt ChristenUnie-statenlid Michel Klein op social media. Onvoorstelbaar dat Gooise Meren een vergunning afgeeft voor een megalomaan appartementencomplex in een natuurgebied."

Klein kondigt aan provinciaal vragen te gaan stellen over de omstreden woontoren. Het laatste woord over de komst van de woontoren lijkt gezien alle ophef dan ook nog niet gezegd.