Tegenstanders blij nu omstreden woontoren op grens Huizen niet doorgaat, maar: "Gigantisch oppassen nu"

Ze hebben de eerste slag geslagen nu de vergunning voor de omstreden woontoren op de grens van Naarden en Huizen van tafel is geveegd, maar de strijd is nog niet gestreden. Dat stellen ze tegenstanders van het kolossale complex. Ze zeggen alert te blijven, omdat de kans groot is dat er een nieuwe vergunning wordt aangevraagd.

De vergunning voor de omstreden woontoren werd afgelopen week verscheurd, omdat de gemeente Gooise Meren een vormfout zou hebben gemaakt. Over de komst van de toren wordt al veel langer een felle strijd gevoerd: onder meer buurtbewoners van het stuk grond aan de Driftweg en natuurbeschermers zijn tegen de komst, omdat de toren volgens hen niet past in het gebied, de natuur verstoord en het uitzicht verpest.

Vrijdag maakte Gooise Meren bekend dat de gemeente toch heeft besloten de twee vergunningen in te trekken. Dat had niets te maken met de vele inhoudelijke bezwaren die zijn ingediend, maar alles met een gemaakte vormfout.

Daar heeft Kwekkeboom gelijk in. Het regende bezwaarschriften van omwonenden, natuurorganisaties en diverse overheden, waaronder de provincie Noord-Holland en buurgemeente Huizen. Bijna tachtig in totaal. Tegen de komst van het 36 meter hoge appartementencomplex in Natura 2000-gebied, op de grens met Huizen, kwamen 45 zienswijzen binnen. Plus nog eens 33 bezwaren tegen de aanleg van de toegangsweg.

Vanuit de Vrienden van het Gooi is eenzelfde geluid te horen. De nieuwe voorzitter Jan Kwekkeboom meldt dat 'zijn' natuurorganisatie ook tevreden is met de beslissing om de vergunningen alsnog af te wijzen. "Natuurlijk is dat mooi als je een bezwaarschrift indient en dit is het resultaat. We waren bij lange na niet de enige die bezwaar maakten."

Als een sporter die een overwinning heeft geboekt, is het nu kort nagenieten. Maar het vizier moet snel weer op de volgende ronde. Zowel Nijenhuis als Kwekkeboom vermoeden dat de projectontwikkelaar een nieuwe aanvraag zal indienen. Het plan is uiteindelijk afgeschoten op een procedurele misser. Inhoudelijk zijn er geen uitspraken gedaan. Gooise Meren heeft altijd volgehouden dat het plan voldeed aan het huidige bestemmingsplan, daardoor verstrekte zij tot afgrijzen van de buurt en vele anderen begin dit jaar de vergunning.

Veel onduidelijk

Omdat er inhoudelijk geen uitspraken zijn gedaan, is waakzaamheid geboden. "We moeten nu gigantisch oppassen wat er gaat gebeuren", stelt Kwekkeboom. "De locatie van de woontoren grenst aan Natura 2000-gebied. Er moet een toegangsweg worden gecreëerd. Ze moeten in de directe omgeving parkeerruimte creëren en ze willen tuinen aanleggen. Hoe gaat dat eruitzien? Hoe ga je dat allemaal bergen? Er is nog veel onduidelijk."

Nijenhuis zegt dat de Stichting Naarder Eng, waar veel omwonenden van de Driftweg en omgeving in vertegenwoordigd zijn, uitkijken naar de volgende ronde. Hij is ervan overtuigd dat een er nieuwe vergunningsaanvraag komt. Het totale advies van de commissie bezwaarschrift moet dan goed in ogenschouw genomen worden, zoals de bijzondere constructie van het gebouw en het aparte dak. Twee zaken waar onder meer veel om te doen is.

Anderhalve verdieping

Overigens is de stichting niet tegen bebouwing van dit braakliggende stukje Naarden. In dit groen is bebouwing toegestaan: een gebouw van anderhalve verdieping met een kap. "Dat mag", zegt Nijenhuis. "Maar een gebouw van 36 meter hoog past daar niet. Daar is geen maatschappelijk draagvlak voor."

Bij een nieuwe poging van de projectontwikkelaar en/of de architect zal de weerstand niet minder zijn, is de verwachting. Juist omdat er over de inhoud van het ontwerp en de ontwikkeling van het gebied niets is gezegd. Kwekkeboom zegt dat de Vrienden van het Gooi al een 'concept-bezwaarschrift' klaar heeft liggen. Ze zijn bereid om naar de Raad van State te gaan.