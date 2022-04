Bezwaarmakers verbolgen: geen strengere eisen aan omstreden woontoren op grens Huizen

Dat de gemeente Gooise Meren geen strengere eisen heeft gesteld aan de bouwmogelijkheden van de veelbesproken woontoren op de grens van Naarden en Huizen doet de wenkbrauwen van bezwaarmakers fronsen. Dat werd gistermiddag duidelijk tijdens een drukbezochte hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Gooise Meren.

NH Nieuws

Meerdere bezwaarmakers haakten tijdens de bezwaarcommissie in op het nalaten van de gemeente om nadere eisen te stellen. Bij velen leidde dat tot ongeloof. "Er is geen rekening gehouden met andere belangen, zoals de cultuurhistorie en het landschap. Er heeft geen belangenafweging plaatsgevonden, ook geen bredere kijk op het geheel om middenin een natuurgebied een groot en omvangrijk gebouw te gaan plaatsen. Is er sprake van goede ruimtelijke ordening?", meldde Paul Hulsink namens het Goois Natuurreservaat. Daar plaatste bedenker en ontwikkelaar Jerry Goossens tegenover dat hij al 6,5 jaar bezig is met dit project. Dat getuigt van een zorgvuldig proces was daarmee zijn betoog. In die jaren is het plan ook gewijzigd. Zo is het gebouw bijvoorbeeld geen 42 meter hoog geworden maar 36 meter en komen er maar 17 appartementen. Er moet een woontoren komen op de grens van Huizen en Naarden: zo zit het. Tekst gaat door onder de video.

Er moet een woontoren komen op de grens van Huizen en Naarden: zo zit het - NH Nieuws

Regenen Dat de mogelijke komst van de woontoren met een parkeergarage eronder in een stuk natuur in Naarden, wat maar op een steenworp afstand van Huizen ligt, voor veel ophef heeft gezorgd was al lang duidelijk. Nadat het college van burgemeester en wethouders begin januari de vergunning verleende voor de bouw, omdat het voorstel precies in het bestemmingsplan past, regent het kritiek en bezwaarschriften. De teller bleef uiteindelijk staan op 45 bezwaren tegen de komst van het bijzondere ontwerp en nog eens 33 zienswijzen tegen de aanleg van de toegangsweg. Donderdag kreeg de omvang van het verzet tijdens de hoorzitting een gezicht in het gemeentehuis aan de Brinklaan. De raadszaal puilde uit. Tientallen bezwaarmakers Naast afgevaardigden van de gemeente Gooise Meren, de architect en Goossens, waren tientallen bezwaarmakers met vaak hun juristen aanwezig. Omwonenden uit Huizen, de gemeente Huizen, de provincie Noord-Holland en diverse natuurorganisaties zaten in de zaal. Allemaal fel tegenstander van de omstreden woontoren. Volgens de meesten past het plan voor geen meter in het bestemmingsplan.

De leden van de bezwaarcommissie vroegen eesrst of iedereen zich kort wilde voorstellen, zodat zij een beeld kregen van wie zij voor zich hadden. Na dit lange voorstelrondje begon het mannelijke trio met vragen over de bouwvergunning voor het appartementencomplex aan vooral de vertegenwoordiger van de gemeente Gooise Meren en de architect en Goossens. Voor een gewone sterveling was de ambtelijke taal en het juridische jargon meestal niet te volgen. De artikelen met subnummers en technische bouwterminologie vlogen losjes over en weer. De discussie was daardoor taai en heel technisch. Geen participatie Even werd het spannend en stekelig. De vertegenwoordiger van de gemeente Huizen wekte kennelijk wrevel bij zijn collega van Gooise Meren toen hij stelde dat de gevolgde procedure niet juist is geweest. Het gebrek aan participatie is daar een bewijs van, net zoals het ontbreken van een raadsbesluit. Op het moment dat hij stelde dat Huizen straks de vergunning voor de toegangsweg moet gaan afgeven en dat er geen reactie is gekomen vanuit Gooise Meren begon het gedimdam. "De Driftweg kan het aantal verkeersbewegingen wel aan van die 17 nieuwe woningen", klonk door de zaal. "Daar gaan jullie niet over", luidde de snibbige Huizer respons. Waaruit blijkt dat de woontorenkwestie voor wrijving zorgt tussen beide Gooise gemeenten.

Quote "Ik kijk straks vanuit mijn tuin en huis tegen een flat aan van bijna 30 meter boven mijn maaiveld" Omwonende van de driftweg

De vraag die centraal stond, is of de komst van de woontoren past binnen het geldende bestemmingsplan van 2008, wat een herziene versie is van het plan uit 2005. Daarmee is het volgens sommigen een sterk verouderd en achterhaald plan. Het college van Gooise Meren claimt dat het aparte appartementencomplex alle boxen aantikt van dit bestemmingsplan. De vele bezwaarmakers denken daar heel anders over. Zij vinden het onder meer aantasting van de toch al kwetsbare Gooise natuur en een brute verstoring van het woongenot. Kuil Een aantal omwonenden, inwoners van Huizen, laat weten dat zij straks wel degelijk tegen een hoog gebouw aankijken, ook al beweert de gemeente iets anders. "Mijn huis staat op 7 meter van de kuil waarachter het gebouw moet komen. Straks kijk ik vanuit mijn tuin en huis tegen een flat aan die bijna 30 meter boven mijn maaiveld uitsteekt, terwijl de gemeente suggereert dat er weinig zicht is", aldus een bewoonster. Na een lange sessie ligt de woontorenbal nu in de hoek van de bezwaarcommissie. Zij gaat zich de komende weken beraden. Over een aantal weken brengt de commissie advies uit aan het college. Dit advies is niet bindend. Het college mag dit naast zich neerleggen. Voor de zomer moet de bestuurlijke knoop zijn doorgehakt. Het college wil dan ook voor het zomerreces een besluit nemen, al is daarmee het omvangrijke verzet zeer vermoedelijk niet mee beëindigd.