Ook provincie tekent bezwaar aan tegen omstreden woontoren op grens van Huizen

Het voornaamste argument van de bezwaarmakers tot nu toe, is dat de bouw van de ongeveer veertig meter hoge woontoren niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan. Dat standpunt deelt ook de provincie. "Wij zijn van mening dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan", klinkt het klip-en-klaar als antwoord op de vragen.

Daar komt nog eens bovenop dat het geldende bestemmingsplan volgens de provincie op veel vlakken ook geen duidelijkheid geeft over wat er wel en niet mag, zonder dat in de beantwoording met zoveel woorden duidelijk wordt waar het dan precies aan ontbreekt.