Bezwaar Huizen tegen omstreden woontoren: met deze argumenten moet plan van tafel

Het zat er al aan te komen, maar vandaag ploft het ook echt op de mat van gemeente Gooise Meren: het bezwaar van buurgemeente Huizen tegen de komst van de metershoge woontoren aan de rand van haar gemeente, op de Driftweg. Huizen trekt fel van leer en stelt dat de gemeente Gooise Meren de verleende vergunning moet verscheuren.

De komst van de woontoren zorgt al veel langer voor boze blikken. De toren komt op steenworp afstand van de Huizer Driftweg, maar op het grondgebied van buurgemeente Gooise Meren die er dan ook over beslist. Buurtbewoners, natuurbeschermers en de lokale politiek zijn al vanaf het begin af aan fel tegen het plan. De buurtbewoners vrezen veel overlast van de zeker veertig meter hoge woontoren. Ze vrezen dat hun huizen letterlijk in de schaduw komen te staan en vrezen verkeersoverlast. Natuurbeschermers menen dat met de komst van de woontoren de beschermde natuur te veel wordt aangetast. De komst van de woontoren is al veel langer onderwerp van felle discussies. Bekijk hier waarom de woontoren zo omstreden is. Tekst gaat door onder de video.

Alle tegenargumenten en bezwaren ten spijt: de gemeente Gooise Meren verleende afgelopen maand een vergunning voor de komst van de woontoren. Tot frustratie van de tegenstanders. De afgelopen weken besloten veel tegenstanders dan ook al bezwaar aan te tekenen, van de bewoners en de lokale natuurbeschermers tot onder meer het grotere Goois Natuurreservaat waar het stuk bouwgrond ook aan grenst. De gemeente Huizen kondigde eerder al aan ook bezwaar te gaan maken en 'alles op alles te zetten om het plan tegen te gaan'. Het voegt nu de daad bij het woord. Dat is toch een beetje opvallend: dat de ene gemeente bezwaar heeft tegen plannen van een andere gemeente is niet alledaags. Maar dat is de situatie ook niet: de woontoren komt letterlijk op enkele meters van de gemeentegrens. Ver van de bewoonde wereld als je naar Gooise Meren kijkt, maar in de achtertuin van de Huizers. Recht van spreken Het bezwaarschrift dat vandaag namens de gemeente Huizen op de deurmat van het gemeentehuis van Gooise Meren ploft telt elf kantjes: vier kantjes met het bezwaar van de gemeente zelf, plus nog eens zeven kantjes met een analyse van advocatenkantoor Houthoff waarom Gooise Meren de mist in zou gaan met het toestemmen van de hoge woontoren.

Quote "Het belang van onze inwoners alsmede het belang van het natuurgebied wordt geschaad door dit bouwplan" Bezwaar van de gemeente huizen

Huizen stelt allereerst recht van spreken te hebben om bezwaar aan te tekenen, omdat het bouwplan dus op enkele meters van Huizen ligt. "Het belang van onze inwoners, alsmede het belang van het natuurgebied, waardoor ook het gemeentelijke belang is betrokken, wordt geschaad door dit bouwplan", laat Huizen aan Gooise Meren weten. Het steekt Huizen ook dat het geen zeggenschap heeft gehad over het plan en niet al veel eerder door de buurgemeente is benaderd om mee te praten. "Verder gaan wij ervan uit dat, in geval van doorgang van de bouw, de ontsluiting van het terrein via het grondgebied van Huizen zal gaan, terwijl wij of mensen van onze dienst op geen enkele wijze zijn meegenomen in het plan en de directe gevolgen daarvan voor onze gemeente." De bezwaren van Huizen Dan de bezwaren. Huizen schermt er vooral mee dat het plan niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan, de voornaamste voorwaarde om überhaupt te gaan bouwen op het stuk grond. Dat argument gooien de andere bezwaarmakers ook op tafel. Huizen stelt dat er volgens het bestemmingsplan alleen een landhuis op het stuk grond mag komen. Huizen beargumenteert dat de toenmalige gemeente Naarden - de voorloper van fusie gemeente Gooise Meren - dat zelf zeventien jaar geleden heeft vastgelegd. Voor het landhuis werden zelfs afmetingen genoemd.

Quote "U had een andere afweging kunnen en - naar ons oordeel - daarmee ook móeten maken" Bezwaar gemeente Nuizen

Wat Huizen betreft is dat meteen klip-en-klaar. "Er werd een bestemming gelegd op

het perceel om een landhuis van specifiek gevraagde afmetingen mogelijk te maken. Met dat

landhuis werd mitsdien niet bedoeld of beoogd een bouwwerk bestaande uit meerdere

wooneenheden, zoals nu door uw college vergund, als zijnde passend binnen deze

bestemming", schrijft de gemeente. Het landhuis Er wordt ook gewezen op de historie. Aan het begin van deze eeuw lag er ook een bouwplan op tafel om op het bewuste stuk grond twee woningen te bouwen. Dat werd destijds afgewezen, omdat Naarden deze 'verstedelijking als ongewenst aanmerkt'. De planmaker van destijds paste zijn plan daarop aan naar de bouw van een landhuis, een grote woning. Daar wilde de gemeente wel aan meewerken en daarom werd het bestemmingsplan ook aangepast. Het plan ging uiteindelijk niet door, maar de spelregels liggen volgens Huizen dus nog altijd duidelijk vast. Huizen heeft het geldende bestemmingsplan ook laten bestuderen door advocatenkantoor Houthoff dat - met meerdere argumenten - tot dezelfde conclusie komt. "Wanneer dat bekeken had geweest, dan had naar onze overtuiging voor de nu vergunde woontoren niet de conclusie mogen worden getrokken dat dit zou passen in het bestemmingsplan. U had een andere afweging kunnen en - naar ons oordeel - daarmee ook móeten maken", zegt Huizen fel. Hoe nu verder Als belangrijkste roept Huizen buurgemeente Gooise Meren nu op het bezwaar gegrond te verklaren en de verleende vergunning te verscheuren. Daarnaast vraagt Huizen haar buurtgemeente om het bouwplan in behandeling te nemen als aanvraag om af te wijken van het bestemmingsplan. Dat zou namelijk betekenen dat de politiek keuzes moet maken over het wel of niet doorgaan van het plan. Een kleine kans, omdat er ook in de lokale politiek van Gooise Meren veel weerstand tegen het plan klinkt. Wat er nu verder gebeurt, blijft nog even afwachten. De gemeente Gooise Meren moet alle bezwaren nog onder de loep nemen en een beslissing nemen. Als de bezwaren ongegrond verklaard worden, kunnen alle bezwaarmakers nog naar de rechter stappen. Enkele bezwaarmakers hebben al laten weten dat te gaan doen.