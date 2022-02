Gooise Meren reageert op bezwaar woontoren Huizen: 'Jammer hoe dit loopt'

De gemeente Gooise Meren zegt volledig in hun recht te staan bij het afgeven van de bouwvergunning voor de woontoren aan de Driftweg in Naarden. Wel geeft de gemeente aan het jammer te vinden dat dit dossier zo verloopt. De bezwaren tegen de afgifte stapelen zich op. De laatste twee instanties die een bezwaar indienden waren de gemeente Huizen en het Goois Natuurreservaat.

Gisteren werd duidelijk dat wethouder Roland Boom van Huizen, na vele gesprekken tussen de twee gemeenten, zich genoodzaakt voelde om een bezwaar in te dienen tegen de afgifte van de bouwvergunning. Waar Boom laat weten dinsdag in de gemeenteraad in te gaan op de juridische argumenten, laat Gooise Meren weten de hele bezwaarprocedure niet in te gaan op de inhoud van de argumenten.

Gooise Meren laat wel weten verrast te zijn door het indienen van het bezwaar door de gemeente Huizen. Beide gemeenten zijn vaker in gesprek geweest over de woontoren, waaruit bleek dat ze inhoudelijk lijnrecht tegenover elkaar staan. "Na een lang voorbereidingsproces zijn wij van mening dat de ingediende omgevingsvergunning wel voldoet aan het nu geldende bestemmingsplan. De gemeente Huizen komt tot een andere conclusie, dus hierover verschillen wij van mening."

Stapels bezwaren

De bezwaren die worden ingediend stapelen zich in de tussentijd op. Naast de gemeente Huizen en het Goois Natuurreservaat hebben onder anderen Stichting Naarder Eng, Vereniging Vrienden van het Gooi en Stichting Behoud Gooise Heide ook bezwaren ingediend. Verschillende bewonersorganisaties zijn tegen en vanuit de Provinciale Staten hebben de ChristenUnie en VVD ook vragen gesteld over de bouw.

Gooise Meren zegt de grote betrokkenheid van de instanties te begrijpen en zoveel mogelijk in gesprek te blijven met alle partijen. "Deze gesprekken zijn altijd in goede harmonie verlopen, ondanks dat we inhoudelijk van mening verschillen."