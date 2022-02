Provinciale vragen over bouw veelbesproken woontoren op grens Naarden en Huizen

Het bouwplan voor de omstreden woontoren op de Driftweg in Naarden, op een steenworp afstand van de gemeentegrens van Huizen, heeft ook de provinciale politiek bereikt. De belangrijkste vraag van de statenfracties van de ChristenUnie en VVD is of de provincie van plan is om in te grijpen.

Gemeente Gooise Meren

Een dikke drie weken geleden liet de gemeente Gooise Meren weten de omgevingsvergunning af te geven. Omdat projectontwikkelaar Jerry Goossens met zijn plan van een 36 meter hoog gebouw waar 17 luxe appartementen in komen volledig binnen de lijntjes kleurt van alle bouwbesluiten en het bestemmingsplan is er geen grond om de vergunning niet te verstrekken. Het bouwlicht staat daarmee op groen, tot ontsteltenis van velen. Buurgemeente Huizen zit behoorlijk met deze kwestie in de maag. Datzelfde geldt voor direct omwonenden. Bezwaar is al aangetekend door Stichting Vrienden van 't Gooi en Stichting Naardereng en nu laten ook de Noord-Hollandse ChristenUnie en VVD blijken vraagtekens te zetten achter dit appartementencomplex in dit stuk natuur.

Lees ook Play Gooi Play Net geen 40 meter hoog en óp de gemeentegrens: hierom is Huizer woontoren omstreden

Bussumer Michel Klein (CU) en Hilversummer Joost van Gilse (VVD) geven aan zich zorgen te maken over mogelijke aantasting van de natuur en het landschap die deze hoogbouw in dit gebied zal gaan veroorzaken. De woontoren komt in de Naardereng en is onderdeel van de stuwwal, wat een aardkundig monument is. Tegenstrijdigheden Zo kaarten de twee onder meer de omvang en de hoogte van het opvallende complex aan, waar volgens hen tegenstrijdigheden in te vinden zijn. Uit het bezwaarschrift van de Vrienden van 't Gooi halen zij dat op deze locatie slechts één landhuis mag komen van maximaal 1.000 vierkante meter. Daarnaast zou de bouwhoogte volgens de Bouwverordening niet hoger mogen zijn dan 15 meter, de boomgrens. Omdat er hoger gebouwd gaat worden dan 15 meter rijst de vraag of hiermee het vergunde plan niet voldoet aan de provinciale 'leidraad landschap en cultuurhistorie'. Volgens de twee politici staat voor 't Gooi hierin expliciet genoemd dat hoger bouwen dan de boomgrens aan de rand van de natuur niet is toegestaan. Een ander uitgangspunt is namelijk dat de indruk van een aaneengesloten natuurgebied intact moet blijven. Tekst gaat door onder de foto.

Links de Huizer Driftweg, uiterst rechts het grondgebied van Gooise Meren waar de woontoren moet komen. In het midden: de bekende 'oorlogsvilla' 't Hooge Nest. - NH Nieuws / Sjoerd Stoop

Van Gedeputeerde Staten willen Klein en Van Gilse verder nog weten of Haarlem deze tegenstrijdigheden bij het vooroverleg over de vergunningsaanvraag heeft geadresseerd bij Gooise Meren. Als dat het geval is geweest, heeft dat tot aanpassingen geleid in de vergunning? Verder merken beide politici op het vreemd te vinden dat het college van burgemeester en wethouders van de Gooise gemeente volgens het bestemmingsplan extra eisen hadden kunnen stellen aan de plaats en de afmetingen, maar dat hebben nagelaten. Aan Gedeputeerde Staten dan ook de vragen of zij van plan zijn mee te gaan werken gaan aan dit plan of dat zij dit voorstel toch zien als aantasting van de natuur en daarom provinciale maatregelen gaan nemen.