Stichting Naarder Eng werkt aan juridische stappen om woontoren te voorkomen

Stichting Naarder Eng is bezig met het voorbereiden van juridische stappen om de komst van de woontoren aan de Driftweg te voorkomen. Victor Nijenhuis van de stichting legt in de uitzending van de NH Gooi Zaterdag hun argumenten uit.

De voornaamste reden voor de juridische stappen zijn de omissies die volgens de stichting in het bestemmingsplan zitten. "Daar zitten een heleboel gaten in", zegt Nijenhuis. Zo noemt hij de omissie in de planning bijvoorbeeld op het gebied van hoogte. "Op nieuwbouw staat geen maat in dit bestemmingsplan. De enige maatvoering is dat bij deze bestemming de hoogte van 6,5 meter zijn met een dakhoek tussen de dertig en zestig graden."

'Een turbulente en roerige week', dat is de beste manier waarop Nijenhuis het verloop van deze week kan omschrijven. Dat begon toen maandagavond groen licht werd gegeven aan de bouw van de woontoren.

Verder zou er voor omwonenden van zowel Gooise Meren als Huizen weinig tot geen mogelijkheden zijn geweest om bezwaar aan te tekenen. Ook de hoogte was een onaangename verrassing. De oorspronkelijke eigenaar van de grond heeft een bouwmogelijkheid aangevraagd en gekregen om een villa op te zetten.

De norm voor bebouwing is vastgelegd op anderhalve bouwlaag met een kap, dat is de maximale hoogte van een rijtjeshuis", legt Nijenhuis uit. "Dan verwacht je als burger zoiets zal krijgen, maar nu is er zonder participatie en ruggespraak een gebouw van 36 meter hoog goedgekeurd."

Nijenhuis zegt dan ook veel medestanders te hebben. "Niemand is hier echt verheugd over. We hebben overlegd met andere partijen die dit gaan aanvechten en een stap naar de rechter gaan maken.

