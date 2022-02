Gemeente Huizen dient bezwaar in tegen woontoren: 'ongewenst en ongepast'

De gemeente Huizen dient bezwaar in tegen de vergunning voor de woontoren aan de Driftweg in Naarden. Wethouder Roland Boom zegt genoeg argumenten te hebben om deze juridische strijd te winnen. "Daar zijn wij van overtuigd. De komst van de woontoren is ongewenst en ongepast."

De woontoren moet op het gebied van de gemeente Gooise Meren komen te staan, maar het zijn de bewoners van Huizen die er tegenaan kijken. Wethouder Boom zegt zowel interne als externe juristen naar het bestemmingsplan van Gooise Meren te hebben laten kijken en zegt genoeg juridische argumenten te hebben om deze zaak te winnen. "Daar ben ik echt van overtuigd." Aanstaande dinsdag tijdens de gemeenteraad zal de wethouder de juridische argumenten toelichten.

Afgelopen vrijdag gingen beide gemeenten met elkaar in gesprek. Volgens Boom was dit een inhoudelijk gesprek, maar is er wel uit gebleken dat de gemeenten op dit gebied lijnrecht tegenover elkaar staan. "Gelukkig leven we in een land waar we dit soort geschillen via juridische procedures kunnen oplossen." De relatie tussen Huizen en Gooise Meren is er volgens Boom niet op achteruit gegaan. Het kan enkele weken tot maanden duren voordat er een uitspraak komt.