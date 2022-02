Verzet tegen woontoren aan rand Huizen groeit: ook Goois Natuurreservaat heeft bezwaar

Een ander argument is dat het appartementencomplex duidelijk boven de boomgrens uitkomt. Dat druist onder meer in tegen de provinciale afspraken die zijn opgetekend in de leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018. Het open houden van de resterende engen en het respecteren van het zogeheten karakteristieke illusie landschap zijn daar belangrijke uitgangspunten van. Gooise Meren heeft daar geen enkel oog voor gehad, meent het GNR.



"De toepassing van de Leidraad is onterecht buiten beschouwing gebleven. Het bouwplan laat zien dat het appartementencomplex ongeveer 10 meter boven de bomen in de omgeving zal uitsteken. Het bouwplan is te groot en te volumineus en in strijd met de bedoeling van het bouwvlak en zoals dat in het vastgesteld bestemmingsplan is opgenomen", is de gegeven argumentatie.