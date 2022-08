Huizer wethouder verwacht dat Gooise Meren definitief streep zet door woontoren, tot frustratie van de bouwer

Dat is een lang proces. Doorgaans geldt er vooraf een soort van 'voorbescherming', waarmee er geen enkele vergunning meer wordt verleend totdat het nieuwe bestemmingsplan klaar is. Gooise Meren deed dat de afgelopen jaren wel vaker om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Zo werd er zo'n zogeheten voorbereidingsbesluit genomen om tegen te gaan dat de groei van Speelpark Oud Valkeveen uit de hand zou lopen en de gemeente de tijd had om te kijken naar een aangepast bestemmingsplan.

Daar komt nog eens bovenop dat Goossens stelt dat wat wethouder Roland Boom wil bereiken niet eens mag. "De gemeente kan de spelregels niet veranderen als het spel al gespeeld wordt. Dat zou wel heel raar zijn. De wethouder heeft zich aan de wet te houden, de naam zegt het al. Als de wet - in dit geval een bestemmingsplan - zegt dat iets kan, dan kan het gewoon. Hij kan dan niet opeens gaan roepen dat hij verwacht dat een andere gemeente iets moet stoppen. Dat is voor mij echt ondenkbaar in Nederland. Dat is hetzelfde als een politieagent in de media roept dat je mag inbreken. Dit is voor mij Nederland op zijn kop."

Huizen mikt daar nu dus op. "Wij vonden dit bouwplan ongewenst en ongepast en dat vinden wij nog steeds. Wij gaan ervan uit dat, gezien de reacties vanuit de fracties in Gooise Meren, dat ook het standpunt is van de politiek in Gooise Meren. Wij verwachten dat Gooise Meren planologische beschermingsmaatregelen gaat nemen, zoals een voorbereidingsbesluit en vervolgens aanscherping van het bestemmingsplan", reageerde Huizer wethouder Roland Boom afgelopen week tegen NH Nieuws. Om daar aan toe te voegen dat Gooise Meren dat besluit volgens hem wel 'met de grootste mogelijke spoed moet nemen'.

Goossens noemt het dan ook 'onethisch' dat de gemeente Huizen zo tegen het bestemmingsplan aan schopt. "Zo'n bestemmingsplan is er niet voor niets en komt niet zomaar tot stand. Een gemeente gaat niet over één nacht ijs, daar wordt tot in de details over nagedacht. Destijds zijn er voorwaarden vastgelegd over wat er wel en niet gebouwd mag worden op dit stuk grond. Als iets mag dat je eigenlijk toch niet ziet zitten, dan is dat vervelend. Maar als het mag en kan, dan kan het. Dat je het niet leuk vindt, is logisch. Maar het is niet anders. Leg je er dan gewoon bij neer."

Meer dan zes jaar werk

Goossens benadrukt meer dan zes jaar te hebben gewerkt aan de bouwplannen op het stuk grond. "Dat zo'n wethouder dan zoiets zegt, diskwalificeert voor mij al het werk dat ik de afgelopen jaren netjes heb gedaan."

Want dat is wat Goossens het meest wil benadrukken: hij heeft van het begin af aan alle processen netjes doorlopen. Al vanaf het moment dat hij de grond kocht. "Het zou wel onwijs dom zijn als je een stuk grond koopt waarvan je niet weet of hetgeen dat je wil ook daadwerkelijk mag", vertelt de bouwer. "Vanaf het eerste moment heb ik daarom contact gehad met toen nog de gemeente Naarden en de provincie Noord-Holland. We hebben heel veel gesproken en ik heb onderzoeken - zogeheten quick scans - laten doen en betaald om te controleren of wat ik wil echt mag. Dat bleek het geval."

Eigen wereld

Het verhaal gaat nog verder: de kritiek op het plan van Goossens gaat nu vooral over de hoogte, terwijl hoogbouw eerst helemaal niet het doel was. "Het allereerste plan was voor laagbouw, futuristische ei-vormige woningen. Van dat plan wist ik van tevoren dat het buiten het door het bestemmingsplan bepaalde bouwvlak zou vallen. We hebben toen gekeken of we van het bestemmingsplan af konden wijken, want dat vond ik ook het mooiste. Je zou dan daar tussen de bomen in een compleet eigen wereld staan en, dat vind ik ook heel belangrijk, het zou niet opvallen vanaf de buitenkant. Er was al een intentieovereenkomst met de gemeente voor een heel nieuw bestemmingsplan. Ik heb dus wel echt ook risico genomen, want dat had ook kunnen betekenen dat ze het bestemmingsplan zo zouden dichttimmeren dat ik helemaal niks mocht. Het was een heel proces, maar uiteindelijk bleef men er bij dat het huidige bestemmingsplan zou blijven gelden en dat ik me aan het bouwvlak moest houden", aldus de bouwer.

Tot 65 meter

"En dat betekende dus uiteindelijk dat ik met het plan toch de hoogte in moest. Volgens het bestemmingsplan mag ik daar zelfs tot 65 meter hoogte bouwen. Dat moet je daar helemaal niet willen. Met de hoogte de we nu hanteren kan ik veel meer leven, omdat dat ook de hoogte van de bomen is. Dat hebben we heel bewust gedaan. Daar komt bij dat dit natuurlijk geen toren is. Hoe hoger het gebouw komt, hoe spitser en smaller het wordt. Met dat smalle stukje bovenin kan ik verder ook helemaal niks. Dat geeft ook wel aan dat het me niet gaat om de massa, maar om het ontwerp. Het is nu als een soort kerstboom. Met al het groen is het gebouw zelf ook net een boom. Het blijft onopvallend op die plek en daarmee past het dus heel goed", luidt zijn verdere uitleg.

Het ontwerp van het eerste bouwplan van Goossens. Tekst gaat verder onder de video.