Advocaten kraken strafeisen hoger beroep geweld op Mallorca

Hilversummers Hein B., Daan van S. en Lukas O. zijn het niet eens met de strafeisen die ze woensdag tegen zich hoorden uitspreken in het hoger beroep over het zware geweld op het Spaanse eiland Mallorca. Dat betogen hun advocaten vandaag in het gerechtshof, waar ze hun pleidooi hielden.

De advocaat van verdachte Hein B. mag vrijdagochtend het spits afbijten. B. werd lange tijd door het Openbaar Ministerie medeverantwoordelijk gehouden voor de dood van Carlo Heuvelman. Echter kwam justitie tijdens de strafeis van woensdag hierop terug; er is te weinig bewijs om B. hierop te veroordelen.

Wel acht het OM B. schuldig aan poging tot doodslag van een vriend van Carlo en eist anderhalf jaar cel, waarvan 208 dagen voorwaardelijk.

"Je verwacht als advocaat dat er bij het verzamelen van het dossier een soort lijn ontstaat. Dat is in mijn visie uitgebleven", aldus de advocaat die B. al sinds het begin van de zaak bijstaat. In zijn pleidooi stelt hij onder anderen dat de enige getuige die B. linkt aan Carlo niet betrouwbaar is. Ook de eerste verhoren in Spanje zouden volgens hem niet juist zijn uitgevoerd en dus onbetrouwbaar. Ook is er volgens hem geen DNA-spoor om hem aan de dood van Carlo te linken.

Bij een andere, eerdere vechtpartij die avond zou B. aanwezig zijn geweest en een slaande beweging hebben gemaakt. Zou advocaat pleit echter dat er uit de camerabeelden niet is vast te stellen of die beweging een duw of een slag is. Ook zou hij een paar stappen achteruit hebben gedaan om zich van dat geweld te distantiëren. "Daarbij kunnen zelfs slachtoffers Hein niet bij de vechtpartij betrekken in hun herinnering."