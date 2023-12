Advocaat hoofdverdachte Mallorcazaak: "Ik geloof in zijn onschuld"

De advocaten van hoofdverdachte Sanil B., Peter Plasman en Anis Boumanjal, zijn overtuigd van de onschuld van hun cliënt. Dat laten zij vandaag weten tijdens de zitting in het hoger beroep van de Mallorcazaak. De advocaten mochten bij het Hof in hun pleidooi reageren op de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM). Gisteren stelde justitie dat B. als enige, met voldoende bewijs, verantwoordelijk kan wordt gehouden voor de dood van Carlo Heuvelman.

Zo noemt hij de emotionele lading die over deze zaak hangt en de media-aandacht die daarmee gepaard gaat. De advocaat verwijst dan ook naar de reacties onder de berichtgeving over zijn cliënt.

Tijdens het pleidooi stellen de advocaten van Sanil B. dat er bij het vaststellen van de strafeis van het OM en de eerdere uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland sprake is van een eventuele vooringenomenheid van B. Ze roepen het Gerechtshof in Leeuwarden op hier niet in te trappen. Dit zou volgens de advocaat het Gerechtshof onbewust sturen richting het onterecht beschuldigen van B.

Woensdag kreeg Sanil B. te horen dat het Openbaar Ministerie hem nog als enige verantwoordelijk houdt voor de dood van Carlo Heuvelman . Justitie eist 10 jaar cel tegen hem. Volgens het OM is er nog ten minste één andere dader verantwoordelijk voor de dood van Heuvelman, maar is er te weinig bewijs om aan te wijzen wie dat is. Eerder werden Mees T. en Hein B. hiervan verdacht.

"Ik geloof in zijn onschuld", zegt advocaat Anis Boumanjal over zijn cliënt Sanil B. in de zaak rond de dood van Carlo Heuvelman. "De momenten dat ik overtuigd ben van het onschuld van cliënten zijn op één hand te tellen in mijn twintig jaar ervaring als advocaat."

Daarbij zegt de advocaat dat Sanil B. in het dossier vaak wordt afgeschilderd als een vechtersbaas. "De groep jongens die bij de vechtpartij betrokken zijn worden in het onderzoek beschreven als 'de groep Sanil', als waren hij de leider van een vechtersclub."

Onderzoek en DNA-spoor

Nadat Boumanjal het vooral over de emotie heeft gehad, neemt Plasman het over om inhoudelijk in het dossier te duiken. Hij gaat uitgebreid in op verschillende getuigenverklaringen; veel daarvan zouden te onduidelijk en onlogisch zijn.

Ook heeft de verdediging eigen onderzoek laten doen naar de doodsoorzaak van Carlo. In dat onderzoek komt naar voren dat 'het zeer aannemelijk is dat hij ten gevolgen van een duw, klap of trap bewusteloos is geraakt, vervolgens een zeer ongelukkige val heeft gemaakt en daardoor zwaar letsel heeft opgelopen'. Plasman zegt dat het zou kunnen dat de val uiteindelijk de dood veroorzaakt heeft, niet het trappen en schoppen tegen het hoofd.

Het OM liet eerder in het hoger beroep weten dat ze twijfelen aan dit onderzoek en aan de deskundigheid van de rapporteurs.

Wanneer Boumanjal voor de tweede keer het woord neemt, richt hij zijn pijlen op het DNA-spoor van Carlo Heuvelman, gevonden op de schoenen van Sanil B. "Er is een hele kleine concentratie DNA gevonden, en van het DNA wát er is gedetecteerd, is het niet uit te sluiten dat het níet van Carlo is."

Oproep

Boumanjal eindigt met een emotionele oproep richting het Hof. "Tegenover u zit Sanil, door het OM gedefinieerd als opgefokt, een beest. Ik vraag u hem niet op te geven en hem ook niet als boeman te zien. Ik vraag u, want u bent zijn laatste kans, om voor zover dat mogelijk is, met een onbevangen blik te kijken. Naar de persoon Sanil."

Ten slotte wil B. graag nog iets toevoegen aan het pleidooi van zijn advocaten, maar op advies van Plasman wacht hij daarmee tot volgende week woensdag. Dan krijgen de verdachten zelf nog een keer het laatste woord.

Andere verdachten

Later vandaag komt ook nog de advocaat van verdachte Mees T. aan het woord. Het OM eiste gisteren een gevangenisstraf van 24 maanden tegen hem, waarvan 350 dagen onvoorwaardelijk. Die dagen heeft T. al in voorarrest uitgezeten, wat betekent dat hij - als het aan justitie ligt - niet meer de cel in hoeft.

Vrijdag en maandag komen de advocaten van de andere verdachten aan het woord om hun pleidooi te houden. Deze verdachten kregen woensdag ook hun strafeis te horen van het Openbaar Ministerie. Uitspraken in de zaak worden in het voorjaar gedaan.