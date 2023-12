Weer zware strafeis: justitie wil Mallorca-hoofdverdachte Sanil B. voor tien jaar achter tralies

Hilversummer Sanil B., de hoofdverdachte van het zware geweld op Mallorca, moet voor tien jaar achter de tralies verdwijnen. Dat eist het Openbaar Ministerie in het hoger beroep. Justitie verdenkt hem nog als enige van de doodslag op Carlo Heuvelman, er is onvoldoende bewijs dat er nog een tweede verdachte zou zijn betrokken.

De strafeis tegen Sanil B. is hoger dan zijn eerdere veroordeling tot zeven jaar cel, maar weer gelijk aan de vorige strafeis van justitie. Sanil B. zou Carlo Heuvelman in de nacht van 13 op 14 juli 2021 zo hard hebben geschopt en geslagen dat hij bewusteloos raakte en vier dagen later in het ziekenhuis overleed.

De advocaat-generaal acht de doodslag van Carlo door B. bewezen aan de hand van een flinke reeks getuigenverklaringen en een gevonden dna-spoor.

Dat justitie alleen Sanil B. nog verantwoordelijk houdt voor de dood van Carlo is opvallend. Tot nu toe werd er altijd vanuit gegaan dat er nog zeker een tweede verdachte was, maar dat er onvoldoende bewijs was om daar een naam aan te koppelen.

Andere verdachten niet meer cel in

Hilversummers Hein B. en Mees T. werden ook altijd gezien als mogelijk betrokken bij de doodslag van Carlo, maar moeten daar volgens justitie nu van worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Dat leidt ook tot lagere strafeisen voor het tweetal.

Mees T. wordt door justitie nog wel verdacht van een poging tot zware mishandeling, een poging tot doodslag en openlijk geweld en hoorde daarom twee jaar cel tegen zich eisen. Hein B. wordt nog verdacht van een poging tot doodslag vanwege het geweld tegen een vriend van Carlo. De jonge Hilversummer hoorde daarom een celstraf van anderhalf jaar tegen zich eisen.

Verdachten Kaan B. en Daan van S. hoorden ook anderhalf jaar cel tegen zich eisen. Het tweetal wordt verdacht van poging tot doodslag bij een eerdere vechtpartij dezelfde avond. De twee overige verdachten, Stan F. en Lukas O, hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen: het gaat om taakstraffen van respectievelijk 180 en 240 uur en voorwaardelijke celstraffen van drie en zes maanden.

Als het gerechtshof de strafeisen volgend voorjaar overneemt betekent dat dat - los van hoofdverdachte Sanil B. - niemand meer de cel in hoeft. De straffen zijn deels voorwaardelijk: het onvoorwaardelijke deel hebben de verdachten al in voorarrest uitgezeten.