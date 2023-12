Emotionele dag: vader, moeder en vriendin Carlo Heuvelman spreken Mallorca-verdachten toe

Een beladen dag voor de nabestaanden van Carlo Heuvelman: vanochtend staan ze oog in oog met de groep Gooise jongeren die verdacht wordt van het zware geweld op Mallorca twee jaar geleden. Door een van de vechtpartijen kwam de toen 27-jarige Carlo om het leven. De ouders en de vriendin van Carlo spreken vandaag voor het gerechtshof de verdachten toe.

Vooral de vader en moeder van Carlo spraken de verdachten toen streng toe. "Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan?", sprak de moeder van Carlo. Carlo's vader deed nogmaals een klemmend beroep op alle verdachten. "Maar nadrukkelijk ook op hun ouders, om het zwijgen te doorbreken. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens zonder twijfel in gewetensnood: wees dat voor en spreek je uit!"

Het is niet voor het eerst dat de vader, moeder en vriendin van Carlo de verdachten zien. Een jaar geleden spraken ze de verdachten ook al toe.

Wat de ouders en vriendin precies gaan zeggen is nog niet duidelijk, maar te verwachten is dat hun toespraken erg emotioneel worden. Het hoger beroep tegen de verdachten van de dood van hun zoon brengt zonder twijfel weer veel boven van wat ze meer dan twee jaar geleden moesten meemaken.

"Mijn werkelijkheid is alleen eten, alleen boodschappen doen, alleen thuiskomen, alleen naar bed: helemaal alleen, zonder mijn liefste"

Opvallend was dat hoofdverdachte Sanil B. op de ouders reageerde, waar de rest van de groep Hilversummers stil voor zich uit bleef kijken. "Ik vind het afschuwelijk wat er met jullie is gebeurd, met jullie leven en met Carlo. Ik kan niet uitdrukken hoeveel medeleven ik heb. Ik zou willen dat ik de antwoorden kan geven waar jullie zo naar smachten, maar ik heb ze niet. Ik kan alleen zeggen dat zoals het er nu staat, het niet klopt. Ik hoop oprecht dat de echte dader in gewetensnood komt en dat u die antwoorden krijgt", zei de jonge Hilversummer.

Carlo's vriendin Lisa vertelde hoe haar leven er sinds het verlies van Carlo uitziet. "Mijn werkelijkheid is alleen eten, alleen boodschappen doen, alleen thuiskomen, alleen naar bed gaan: helemaal alleen, zonder mijn liefste", vertelde ze.

Andere slachtoffers

Naast de ouders en vriendin van Carlo wordt er naar alle waarschijnlijkheid ook een verklaring voorgelezen van de vriendengroep van Carlo. Dat gebeurt door een van de advocaten.