Na jaren discussie toch weer een plan voor veiliger Castricum, maar ook nog zorgen

Het gemeentebestuur van Castricum weet eindelijk hoe het dorp verkeersveiliger kan: de Dorpsstraat moet eenrichtingsverkeer worden en de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg moet (ooit) ondertunneld worden. Deze maand nog wordt er over de Dorpsstraat beslist. Maar bij inwoners, ondernemers en de lokale Fietsersbond gaan de handen nog altijd niet op elkaar voor de plannen.

Het verkeersdossier houdt Castricum al tientallen jaren bezig. In januari sneuvelde - na veel protest vanuit het dorp - het voorstel om een 'knip' in de Dorpsstraat te maken. Toen kreeg het gemeentebestuur de opdracht haar huiswerk over te doen en met betrokkenen in overleg te gaan over passende oplossingen om het dorp verkeersveiliger te maken. Dat is de afgelopen maanden gebeurd.

De verkeersplannen voor Castricum bestaan uit twee delen: aanpassingen in de Dorpsstraat voor de korte termijn. En voor de lange termijn: een oplossing voor de overweg naast het station. Het doel van beide plannen is het centrum autoluwer te maken en de spoorweg veiliger, zodat daar in de toekomst ook meer treinen kunnen passeren.

Tijdens presentatieavonden van de plannen eerder deze maand werd weer eens duidelijk dat de voorstellen niet bij iedereen in goede aarde vallen. Omwonenden van de Dorpsstraat voorzien grote problemen als er straks alleen van noord naar zuid door die straat mag worden gereden met maximaal 30 km/u.

Net als eerder, toen er nog sprake was van een of meerdere knippen in de Dorpsstraat en omliggende straten, voorzien bewoners van onder meer de Verzetsheldenbuurt, de Ruiterweg en Mient dat zij juist extra verkeer zullen gaan krijgen, met bijbehorende (geluids)overlast en onveiligheid. Daar lijkt geen oplossing voor bedacht en dat levert vragen en zorgen op.

Tekst gaat verder onder foto.