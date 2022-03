Gevaarlijke spoorwegovergang Castricum heet hangijzer tijdens verkiezingen

Al decennia lang is de verkeersdrukte bij de spoorwegovergang bij het station van Castricum een heet hangijzer. Moet er een randweg om het dorp komen of wellicht een tunnel? Welke oplossing er gekozen wordt; er hangt een flink prijskaartje aan en er zijn altijd tegenstanders. NH Nieuws sprak met de woordvoerders van twee actiegroepen.

Een ander plan om een randweg aan te leggen via het zuidoosten, is voor Jacques Warmerdam van de actiegroep 'Zuidoostroute Nee' een onzalig idee. Een petitie om een weg door het poldergebied aan te leggen, leverde ruim 2400 handtekeningen op. "De weg doorkruist een prachtig gebied met een rijke natuur en hoge landschappelijke, archeologische en recreatieve waarde."

Jelle Jan Klinkert van de actiegroep 'Westroute Nee' beaamt dat de situatie snel moet worden aangepakt. Over de manier waarop is hij wel duidelijk. Een randweg via het westen van het dorp is volgens hem het slechtste plan. "De weg komt dwars door de groene longen van Castricum en Bakkum. Bovendien wordt met deze weg een extra barrière tussen de beide kernen gelegd. Ook is het gevaarlijk voor kinderen die daar in de buurt naar school gaan."

Dat er iets moet gebeuren aan de situatie bij de spoorwegovergang , daar is iedereen het wel mee eens. Door het vele verkeer ontstaan er files voor de overgang, met de kans dat auto's tussen de spoorbomen stil komen te staan. In 2019 liep het gelukkig goed af nadat een Smart, mede dankzij het kleine formaat, niet door een trein gegrepen werd.

De gemeente Castricum wil het spoorwegknelpunt ook oplossen, maar kan niet alleen de rekening betalen. "Welke variant uiteindelijk gekozen wordt, we zijn te klein om het zelf te betalen", vertelt woordvoerder Eric Baars van Castricum. Spoorwegbeheerder ProRail zou een flinke duit in het zakje moeten doen.

Want de spoorwegbeheerder ziet ook de noodzaak om de overgang aan te pakken. Het plan is om vanaf 2030 zonder spoorboekje te rijden; het zogenoemde Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Er rijden dan nog meer treinen, waardoor de spoorbomen nog vaker dicht zijn. Ook worden er in de toekomst woningen gebouwd, waardoor de verkeersdrukte alleen nog maar meer toeneemt.

Landschap intact houden

Hoe het probleem aangepakt moet worden is straks aan het nieuwe college. Als het aan het actiecomité 'Zuidoostroute Nee' ligt, zijn extra wegen overbodig en ligt de oplossing niet in extra asfalt. Jacques Warmerdam omarmt het plan van de Fietsersbond. Kern van dit plan is om de auto's via de N513/ N203 te leiden en de route via de Beverwijkerstraatweg te ontmoedigen. "Dat is goedkoper, schoner en sneller uitvoerbaar. Ook blijft ons prachtige landschap heel."

Jelle Jan Klinkert van de actiegroep 'Westroute Nee' pleit ook voor het gebruik van bestaande wegen. Verkeer uit de IJmond zou voor de route naar Castricum via de A22/A9 en N203 worden geleid. Ook zou je volgens hem verkeersremmende maatregelen moeten realiseren op de Beverwijkerstraatweg, waardoor die route een stuk onaantrekkelijker wordt. "Je bespaart daardoor ook ontzettend veel geld."