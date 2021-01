Plannen randweg Castricum donkere wolk boven toekomst boer: "Gebied is onbetaalbaar mooi"

CASTRICUM - De plannen zijn nog in de onderzoeksfase, maar nu al is er veel verzet tegen de optie voor een nieuwe zuidoostelijke randweg door het landelijke gebied. De nieuwe weg zou dwars door het land van Gerard Veldt komen. Hij moet er niet aan denken. "Het hangt als een donkere wolk boven onze toekomst", zegt hij tegen NH Nieuws.

De veehouder runt samen met zijn broer een boerderij en camping aan de rand van het dorp. Zijn dochter is de vijfde generatie die klaarstaat om de boerderij over te nemen."We verbouwen ons eigen voedsel voor de koeien, kunnen de mest kwijt op ons eigen land waardoor we niet met tractoren over de openbare weg hoeven. We zijn echt een bedrijf met toekomst."

De gemeente Castricum zoekt naar een oplossing voor de veel te drukke en gevaarlijke spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg. De oplossing zou een tunnel onder het spoor door zijn, maar de vraag is waar deze moet komen. Een van de ideeën is de aanleg van een zuidoostelijke randweg vanaf de Beverwijkerstraatweg tot aan de provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen. Dwars door het land van boer Veldt.

Inmiddels hebben Veldt en bijna 2.000 anderen hun handtekening gezet. "Initiatiefnemer Hans Maarten Parriger: "In de komende maand willen we al deze bezwaren overhandigen aan de burgemeester."

Achter de boerderij doemt de duinrand op, in de verte ligt Heemskerk en aan de andere kant van het spoor gaat het landschap over in een weidevogelgebied, het archeologisch monument Croneburg en de aloude Oosterbuurt.

Het is een kilometer lopen vanaf de achterkant van zijn boerderij naar het uiterste puntje van zijn land bij het spoor. Hij geeft vaker rondleidingen over zijn landerijen. "Zelfs mensen die in Castricum wonen, zijn soms verbaasd hoe mooi het hier is."

Ook Jan Kuijs uit de Oosterbuurt kan zich niet voorstellen dat de weg er echt zou komen. "Maar als je er niks tegen doet, dan is een besluit genomen voor je het weet. Daarom zijn we zo vroeg in opstand gekomen."

Het idee dat dit weidegebied zou worden aangetast door een weg, maakt petitie-initator Parregis boos. "Er is bijna niemand die dat wil. Naast de grote natuurwaarde is ook nog eens de veiligheid van fietsers in het geding. Dagelijks fietsen hier heel wat scholieren naar een van de middelbare scholen in Castricum."

"Deze sloot is met de hand gegraven in 1600", vervolgt veehouder Gerard Veldt zijn gepassioneerde verhaal over zijn landschap. Natuurlijk heeft hij ook persoonlijk belang bij het behoud ervan, maar hij is er ook mee begaan. "Geen enkel perceel is hier recht. Dat is toch prachtig. Als dit weg is, komt het nooit meer terug."

De gemeente Castricum onderzoekt verschillende varianten en heeft daarvoor een denktank in het leven geroepen. Voor de zomer komen zij met een advies, zo is de verwachting. Daarna gaat het gemeentebestuur ermee aan de slag. Een randweg door het landelijk gebied is een van de oplossingen voor de verkeersafwikkeling. Maar wel een dure waar heel veel nadelen aan kleven, zegt ook de gemeente.