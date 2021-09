Verkeersproef leidt tot woede en verdriet: "Ineens is onze straat levensgevaarlijk"

Vooral in de Meester Ludwigstraat en omliggende straten in het centrum weten Castricummers niet wat ze meemaken en leidt de nieuwe verkeerssituatie tot woede. Een inderhaast opgericht actiecomité heeft per brief de gemeente verzocht om de proef onmiddellijk te stoppen. 'De bewoners in de straat zijn boos en verdrietig', zo schrijven zij. 'We dachten in een veilige en rustige straat te wonen.'

Spelende kinderen de dupe

"Het is hier nu voor onze kinderen gewoon ontzettend onveilig", zegt Frank Brakenhoff namens de bewoners. "Opeens kunnen ze hier niet meer op straat spelen. Wij zijn 'een dorpsstraat' geworden."

Op de eerste dag telde Hans Labots, die even verderop in de straat woont, tijdens de spits 250 auto's per uur. Normaal zijn het er hooguit tien. De verkeerspilot was al voor de zomer door de gemeente aangekondigd, maar dat het zo zou uitpakken, zagen hij en zijn buren niet aankomen. Met stijgende verbazing zien ze de stroom aan auto's en zelfs grote vrachtwagens voorbijkomen.