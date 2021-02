2.401 handtekeningen tegen gevreesde randweg om drukke overweg te ontlasten

Een van de ideeën is de aanleg van een zuidoostelijke randweg vanaf de Beverwijkerstraatweg tot aan de provinciale weg N203 tussen Uitgeest en Limmen. Maar daar is dus veel bezwaar tegen. Petitionaris Hans Maarten Parriger is tevreden met het resultaat van de handtekeningenactie, nu moet alleen het plan nog van tafel.

Inmiddels is er vanuit verschillende hoeken in Castricum bezwaar tegen de ideeën die er liggen vanwege de drukke spoorwegovergang. Want tegen een ander voorstel - een westelijke randweg - werd in december ook al een petitie overhandigd.

Een tegenvoorstel van de lokale Fietsersbond krijgt bij de beide tegenstandersgroepen wel de handen op elkaar. De bond stelt voor om niet nóg meer asfalt aan te brengen maar juist het verkeer via bestaande snel- en provinciale wegen noordelijk om Castricum heen te leiden. Bij de Beverwijkerstraatweg zou dan het autoverkeer ontmoedigd moeten worden.

Wanneer er binnen de gemeente weer gesproken wordt over de verkeersplannen, kon geen van de betrokkenen zeggen. Burgemeester Mans zal de petitie in ieder geval onder de aandacht brengen van de gemeenteraad.