Verkeersproef ingekort vanwege overlast en gevaar door sluipverkeer in woonwijk

De verkeersproef in het centrum van Castricum wordt aangepast en ingekort tot vier weken. Dat heeft de gemeenteraad vannacht besloten na een spoeddebat. De pilot waarbij een deel van het centrum is afgesloten voor doorgaand verkeer begon vorige week en zou twee maanden duren.

Meteen na het ingaan van de maatregelen regende het klachten vanuit de woonwijk naast het centrum. Door de verkeersmaatregelen bij de spoorwegovergang op de Beverwijkerstraatweg, gedeeltelijke afsluiting van de Dorpsstraat en wegafzettingen tegen sluipverkeer, zochten automobilisten hun weg door smalle straatjes in een woonwijk.

De afzettingen zorgden op de Meester Ludwigstraat en andere straten in de Verzetsheldenbuurt voor grote overlast. "De veiligheid van ouderen en kinderen in deze wijken komt hierdoor direct in gevaar", hield de raad het college gisteravond voor. Meerdere partijen vroegen het college daarom de proef onmiddellijk te staken.

Wegafzetting inmiddels verwijderd

Maar daar wilde het college niet aan. De maatregelen hebben op diverse plekken een positief effect en het is in het begin altijd wennen aan een nieuwe verkeerssituatie, hield zij de raad voor. Het grootste struikelblok, een wegafzetting op het kruispunt van de Breedeweg met de Meester Ludwigstraat, is inmiddels verwijderd.

Uiteindelijk kwam het vannacht tot een tussenoplossing. Het college belooft de bebording per direct in orde te maken. De raad besloot de proef in te korten tot vier weken, waarvan er nu dus al een voorbij is.