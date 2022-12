"Een veiligheidsprobleem?", Castricummers betwijfelen nut ingrijpende verkeersplannen

Elf insprekers bij de gemeente gisteravond en een nieuwe petitie die inmiddels ruim honderd keer ondertekend is. Castricummers laten - opnieuw - van zich horen over de verkeersplannen die het gemeentebestuur voorstelt. Ze zien geen heil in een knip in de Dorpsstraat en straten in omliggende buurten en de ondertunneling van het spoor om de veiligheid te verbeteren. "Is er wel een veiligheidsprobleem?"

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg - NH/ Tom Jurriaans

Dat vroegen meerdere insprekers zich tijdens de commissievergadering in het Castricumse gemeentehuis af. "Als je maar vaak genoeg roept dat het onveilig is, dan gaat iedereen je vanzelf geloven", was een conclusie van een van hen. Daarom zou de gemeente eerst met cijfers moeten aantonen hoeveel ongelukken er dan wel niet gebeuren. Volgens meerdere aanwezigen is dat aantal nihil. De vragen en zorgen die leven zijn vergelijkbaar met die van tijdens de informatieavond van vorige week. Toen zat de raadszaal overvol, en ook gisteravond waren alle stoelen bezet. Daarom was besloten de politieke discussie naar volgende week te verschuiven om alle insprekers nu aan het woord te kunnen laten. Tekst gaat verder onder kader.

Waar gaat het over? Het 'verkeer' is al tientallen jaren een heet hangijzer in Castricum. In een notendop: de overweg Beverwijkerstraatweg naast het station is onveilig. De spoorbomen sluiten vaak en daardoor ontstaan files, mogelijk op het spoor. Daarnaast wordt het spoor (Amsterdam < > Alkmaar) vanaf 2030 onderdeel van het 'hoogfrequent netwerk' met meer treinen en dus vaker gesloten bomen. Het voorstel voor een betere doorstroom is nu om daar onder het spoor een tunnel aan te leggen. Ook moet het centrum levendiger worden en daarvoor wil het gemeentebestuur de Dorpsstraat en omliggende straten met een 'knippen' autoluw maken. Samen zouden deze lange en korte termijn plannen de verkeersveiligheid in Castricum ten goede komen.

'Knippen' op korte termijn Maatregelen om op korte termijn verkeer in het centrum te weren, waardoor het ook minder druk bij de spoorwegovergang zal worden, zijn dus 'knippen' in de Dorpsstraat, Verzetsheldenbuurt, Schoolstraat en Prinses Beatrixstraat. Daardoor wordt de Dorpsstraat autoluw en wordt deze winkelstraat ook aantrekkelijker om te shoppen. Een proef met deze 'knippen' zorgde eerder voor sluipverkeer en drukte in omliggende straten. Tot grote woede van bewoners. Dit plan is nu dus 'terug', zonder overleg met omwonenden die daar eerder grote moeite mee hadden. "Laat het knippen aan kappers over", stelde een inspreker gevat. "Deze plannen zorgen juist voor onveiligheid." "Wij zouden meegenomen worden in een plan, maar hoorden niets meer na de pilot. Van participatie en fatsoenlijke communicatie is geen sprake. Als straks wordt besloten om die 'knippen' toch in te voeren, dan mogen wij daarna pas meepraten. Dat is de omgekeerde wereld", aldus insprekers. Tegen maatregelen is inmiddels (weer) een petitie gestart. Tekst gaat verder onder foto.

Volle raadszaal tijdens de inspraakavond gisteren over de verkeersplannen

Tunnel op lange termijn De ondertunneling van de spoorwegovergang van de Beverwijkerstraatweg moet op de lange termijn een oplossing bieden voor de verkeersdruk. Volgens de gemeente staan er, zeker in de spits, files en dat kan gevaarlijk worden mocht een auto op het spoor achterblijven als de bomen sluiten. Ook ontstaan er opstoppingen bij de overweg als verkeer wil afslaan naar de Dorpsstraat en moet wachten op fietsers die daar voorrang hebben. 'Onzin', vinden Castricummers tijdens de inspraakavond. "Ik rij er dagelijks en zie geen files." Kleine aanpassingen bij de huidige gelijkvloerse overweg en de invoering van moderne technologie waardoor 'dichtlichttijden' flink korter zullen worden leveren ook voldoende winst op, stelt onder meer het recent opgerichte comité Centrumtunnel Nee. ProRail "De oplossing ligt bij ProRail, maar die willen alleen maar een tunnel." ProRail wijst inderdaad een gelijkvloerse optie voor de toekomst af. Maar de onderzoeksresultaten waarom dit alternatief niet kan, worden niet gedeeld. "U moet mij op mijn woord geloven", zei de projectleider van ProRail vorige week nog. ProRail heeft inmiddels bij de gemeente aangegeven toch een toelichting te willen geven op het afschieten van de gelijkvloerse optie. Of dat nog voor aankomende donderdag, wanneer raadsleden over het onderwerp debatteren, gaat gebeuren is onduidelijk. Volgens VVD-raadslid Gerit Krouwel 'is een besluit zonder inzage in die informatie ongewenst en eigenlijk gewoon onmogelijk'. Het definitieve besluit over de verkeersplannen wordt over het kerstreces heen getild en staat voorlopig op 26 januari 2023 in de planning.