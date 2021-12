Omstreden verkeersproef Castricum leidde niet tot meer winkel- of horecabezoek

De proef met een autoluwe Dorpsstraat en de afsluiting van een spoorwegovergang leidde niet tot de gewenste uitkomst: meer winkel- of horecabezoek. Dat staat in het evaluatierapport dat de gemeente Castricum deze week naar buiten bracht. De proef zou aanvankelijk zeven weken duren, maar werd al na een maand stopgezet omdat dorpsbewoners niet blij waren met de nieuwe verkeerssituatie.

De pilot van de gemeente was bedoeld om de nabijgelegen Dorpsstraat, het winkel- en uitgaansgebied, autoluw te maken zodat het aantrekkelijker wordt voor het publiek, voetgangers en fietsers. Uit het evaluatierapport blijkt echter dat het aantal voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat nauwelijks toenam tijdens de proef.

De afsluiting van die straat voor het doorgaande verkeer moest ook zorgen voor een afname van de drukte en de onveilige situatie bij de spoorkruising aan de Beverwijkerstraatweg verbeteren. De maatregelen zorgden voor een 'betere doorstroming', maar de gemeente verwacht dat deze 'winst' weer verdwijnt omdat ook een toename van het trein- en autoverkeer wordt verwacht.

Doorgaande weg

De proef bracht volgens de gemeente qua verkeer 'positieve en negatieve effecten'. Vanaf de spoorovergang was er 'duidelijk minder autoverkeer' in de Dorpsstraat. Ook werd de voorkeursroute via Mient, Ruiterweg en Kleibroek werd vaker genomen. Daar staat tegenover dat er veel sluipverkeer was in de Beatrixstraat en de Vertzetsheldenbuurt. "We zijn ineens de doorgaande weg geworden", vertelde een inwoner van die buurt eerder aan NH Nieuws.



Inwoners startten zelfs een actiecomité om de gemeente te laten stoppen met de proef. Verslaggever Carolien Hensbergen sprak erover met Castricummers: