Verkeersplannen Castricum 'moeten over': "Voor ons als bewoners goed nieuws"

Een autoluwe Dorpsstraat en een tunnel onder het spoor; het lijkt allemaal nog niet zo zeker dat deze plannen een-op-een instemming zullen krijgen van de Castricumse politiek. Raadsleden spraken deze week tijdens een vergadering over een 'dramatisch verloop van participatie' en 'huiswerk dat opnieuw gedaan moet worden'. En die woorden zijn goed gevallen bij Castricummers die zich niet gehoord voelen in hun bezwaren tegen de plannen.

Gesterkt door de kritische woorden en de ruimte die er lijkt te ontstaan om de verkeersplannen aan te passen "willen we ons als verschillende bewonersgroepen ook gaan verenigen." Dat zegt Frank Brakenhoff namens Castricummers die zich verzetten tegen de verkeersplannen van het gemeentebestuur. "We staan sterker wanneer we één gezamenlijke gesprekspartij voor de gemeente zijn als het om deze plannen gaat die zoveel impact hebben op onze wijken."

Over beide voorstellen moet de gemeenteraad eind januari een besluit nemen.

Voor de lange termijn wil de gemeente de spoorwegovergang in de Beverwijkerstraatweg ondertunnelen zodat die overweg veiliger wordt. Hier speelt mee dat ProRail in de toekomst meer treinen over het traject tussen Amsterdam en Alkmaar wil laten rijden. Hierdoor zijn de spoorbomen op de overweg vaker dicht en zullen files op en rond die overweg toenemen.

De gemeente wil de verkeersveiligheid in Castricum verbeteren. Op korte termijn moet de Dorpsstraat autoluw worden door middel van een 'knip', en in omliggende straten moeten door die 'knip' maatregelen komen om sluipverkeer te weren. Gelijktijdig krijgt het winkelgebied door een autoluwe Dorpsstraat dan een impuls.

Waar gaat het over?

Ook de politiek lijkt niet overtuigd dat de plannen die nu voorliggen de juiste zijn. Sowieso is de participatie en communicatie niet op orde vonden een aantal raadsleden. 'Na de mislukte verkeersproef liggen nu bijna dezelfde plannen op tafel', en 'bewoners en ondernemers zouden daarna actief worden betrokken, maar werden op het laatste moment pas geïnformeerd'.

Maar eerst terug naar eerder deze week. De politiek besprak donderdag het langlopende dossier dat de gemoederen in Castricum al tientallen jaren bezighoudt. Het gemeentebestuur heeft met haar voorstellen voor een 'knip' en een tunnel Castricummers niet kunnen overtuigen van nut en noodzaak. Dat bleek eerder al tijdens massaal bezochte informatieavonden en inspraaksessies .

Voor beide voorstellen - korte en lange termijn - worden nu aanpaste voorstellen gemaakt (amendementen, red.), die op medewerking en steun van meerdere politieke partijen kunnen rekenen. Zo lijkt het gewraakte woord 'knip' uit het voorstel te verdwijnen en is de wens dat naast een tunnel ook een gelijkvloerse variant wordt onderzocht voor er iets met ProRail wordt ondertekend.

"Ons verzet en inspraak is niet voor niks geweest, maar het blijft spannend wat er wordt besloten."

"De kritische noten zijn goed gevallen bij iedereen", reageert Frank Brakenhoff van het Actiecomité Meester Ludwigstraat. "Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest. Aan iedereen hebben we duidelijk gemaakt dat een autoluwe Dorpsstraat ontzettend veel negatieve gevolgen heeft voor de omliggende straten en wijken."

Blijft spannend

Hij noemt het 'goed nieuws' dat er nu aanpassingen komen in de verkeersplannen. "Maar het blijft spannend wat die precies zullen zijn. Het lijkt er in ieder geval op dat de afsluiting van de Dorpsstraat niet doorgaat, en dat andere verkeersmaatregelen in overleg met bewoners, ondernemers en betrokkenen zullen worden gemaakt."

"De evaluatie van de pilot met een 'knip' was helder: het levert niets op. Het werd niet veiliger en gaf geen impuls in het winkelgebied. Toch werd door de gemeente gezegd dat ondernemers er achter staan. Niets bleek minder waar uit de brandbrief die zij deze week stuurden."

Samen sterk

Omdat het dossier 'verkeer' voorlopig nog niet is gesloten, willen de verschillende bewonersgroepen zich dus gaan verenigen. "We willen één comité gaan vormen net zoals bijvoorbeeld de ondernemersvereniging. Zodat we een serieuze gesprekspartner zijn voor de gemeente", wenst Brakenhoff.

"Met de verschillende vertegenwoordigers van de betrokken straten gaan we daar komende weken over praten. Het kan nog lastig worden om iedereen tevreden te stellen. Ieder heeft eigen belangen. Het kan best zijn dat ik bijvoorbeeld water bij de wijn moet doen om een andere wijk te ontlasten. Maar samen sta je sterker."

Brakenhoff wil vooral geen ruimte meer geven aan mogelijke verdeel-en-heerstactiek. "We willen allemaal dezelfde informatie krijgen en op basis daarvan een oordeel vellen. En geen kleurplaat die we mogen inkleuren. We willen meebeslissen over de tekening."