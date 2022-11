'Knip' in Castricumse Dorpsstraat tegen gevaarlijke spoorwegovergang en sluipverkeer

Het college stelt aan de gemeenteraad voor een 'knip' in de Dorpsstraat aan te brengen en dat ook te doen in straten die anders veel sluipverkeer krijgen.

Het voorstel komt na een evaluatie van de proef met de autoluwe Dorpsstraat in 2021. Hiermee werd onderzocht wat de effecten zijn van het weren van doorgaand verkeer bij de spoorovergang en in het dorpscentrum. Dankzij de proef is de situatie rond het spoor zichtbaar verbeterd. De effecten op het dorpscentrum waren volgens het college minder zichtbaar vanwege de duur van de proef en het draagvlak bij betrokkenen.

Wethouder van Verkeer, Valentijn Brouwer: "Tijdens de proef met een autoluwe Dorpsstraat ontstonden problemen in de buurt. Autoverkeer koos alle denkbare routes binnendoor in plaats van de bestaande route voor doorgaand verkeer. We kunnen die knip in de Dorpsstraat alleen aanbrengen als we in de buurt ook maatregelen treffen. Dat gaan we uitwerken en dat doen we met de bewoners."