"Niet direct oplossing voor gevaarlijke spoorwegovergang met deze verkiezingsuitslag"

Wat betekent de (voorlopige) verkiezingsuitslag voor een van de hete hangijzers in Castricum: de gevaarlijke spoorwegovergang bij het station. Er worden op dit moment vier varianten onderzocht die de verkeersdrukte bij de overweg moeten verhelpen. Gisteravond bleek dat Lokaal Vitaal de meeste stemmen heeft binnen gehaald. Gaan zij het probleem na vijftig jaar tackelen?

NH Nieuws

"Nee, niet direct", denkt Jelle Jan Klinkert, een van de mensen achter de petitie 'Westroute Nee'. "Er is na woensdag eigenlijk niet veel veranderd. De fusiepartij Lokaal Vitaal (een combinatie van GDB en CKenG, red.) is de grootste gebleven." Tekst gaat verder onder blauw kader

Spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg Moet er een randweg om het dorp komen of wellicht een tunnel? Dat er iets moet gebeuren aan de situatie bij de spoorwegovergang is duidelijk. Door het vele verkeer ontstaan er files voor de overgang, met de kans dat auto's tussen de spoorbomen stil komen te staan. In 2035 gaan er ook nog eens meer treinen over het traject rijden. Maar welke oplossing er gekozen wordt; er hangt een flink prijskaartje aan en er zijn altijd tegenstanders.

Klinkert is een van de Castricummers die inziet dat het anders moet bij de drukke spoorwegovergang. Maar een nieuwe westelijke randweg, een van de ideeën om het verkeer om te leiden, is voor hem geen optie. "De weg komt dwars door de groene longen van Castricum en Bakkum." "Daarom ben ik blij dat GroenLinks er een zetel bij lijkt te krijgen. Dat is enige partij die - in mijn ogen - de juiste gedachtes heeft over de toekomst van autoverkeer in Castricum. Verkeer moet je hier helemaal niet willen hebben." Onderzoek Het ontmoedigen van verkeer is onderdeel van een van vier alternatieve oplossingen die nu worden onderzocht. "Dat onderzoek gebeurt in opdracht van de huidige raad, maar ik denk dat het nog wel een half jaar duurt voordat daar de resultaten van bekend zijn."

Quote "Steeds meer partijen lijken te neigen naar een tunnel of een variant daar op" Jelle jan Klinkert - petitie westroute nee

Lokaal Vitaal heeft een voorkeur voor een 'Verlengde Mient', zoals lijsttrekker Roel Beems dat aan NH Nieuws uitlegt. "De verkeersafwikkeling zou wat ons betreft achter het station plaats moeten vinden. Het spoor loopt in een bocht, dus als je de weg (Mient, red.) rechtdoor trekt, dan kan die vanzelf ten noorden van het station onder het spoor door." Klinkert moet even nadenken als hij de uitleg van Beems hoort. "Dit is een tunnelvariant", concludeert hij. "De randwegen ten westen en zuidoostelijk, lijken van de baan. Steeds meer partijen lijken te neigen naar een tunnel of een variant daar op", merken we. "Duur en ingrijpend." "Maar goed, dit is allemaal lange termijn werk, voor over vijftien jaar. De tijd zal het leren. Op korte termijn moet er hoe dan ook iets aan de veiligheid gebeuren. Daar lijken alle partijen wel van doordrongen. Een afsluiting van de Dorpsstraat zou daar aan kunnen bijdragen."