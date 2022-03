Nieuwkomer Lokaal Vitaal winnaar Castricumse verkiezingen: "Hing in de lucht"

Beems verwachtte wel dat zijn partij, die is ontstaan uit een fusie tussen Gemeente- en Dorpsbelang (GDB) en Castricum Kern en Gezond (CKenG), de grootste zou worden. "Dat heb ik steeds gezegd. Niet uit arrogantie, maar ik spreek heel veel mensen in het dorp, op straat, in het winkelcentrum en bij de sportclubs. Luisterend naar de reacties hing dit al een beetje in de lucht."

Met 24 procent van de stemmen zal Lokaal Vitaal het voortouw nemen bij het vormen van een coalitie, vertelt lijsttrekker Roel Beems aan NH Nieuws. "De afstand tussen Lokaal Vitaal en VVD en GroenLinks is heel groot. We zijn daar blij mee."

Dit artikel is gebaseerd op een voorlopige zetelverdeling, het kan nog veranderen doordat de restzetels moeten worden verdeeld. Morgenmiddag is de definitieve zetelverdeling bekend.

Vanavond is er in Castricum een avond met de partijen en de burgemeester. "Daarin gaan we kijken: hoe interpreteert iedereen dit? Dan moeten we ook met elkaar kijken hoe het verder gaat. Maar we zullen – als met afstand de grootste partij – wel het voortouw nemen."

Twee andere lokale partijen hebben er ook een zetel bij gekregen. "Dat zie ik als signaal dat mensen lokale politiek aan lokale mensen willen overlaten. Niet aan de Mark Rutte's en Sigrid Kaag's van de wereld."

Beems hoopt 'binnen zes weken' een coalitie te vormen: "We hebben er de vorige keer lang over gedaan. Dit keer moet het maar in zes weken." Daar voegt hij wel meteen aan toe dat 'de uitslag achter ons' het niet heel makkelijk maakt. "Allemaal partijen met twee zetels in de raad, dus het wordt wel puzzelen op inhoud."

