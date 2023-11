Waarnemend burgemeester van Wijdemeren: 'Gevoel dat fusie verstandig besluit is'

Charlie Aptroot (76) staat sinds een maand als waarnemend burgemeester aan het roer van de gemeente Wijdemeren. De huidige burgemeester Larson heeft door medische redenen haar werk neer moeten leggen. Aptroot is een oude bekende in 't Gooi en spreekt zich uit over de aanstaande fusie.

Nog kort geleden heeft de gemeente Wijdemeren bekend gemaakt te gaan fuseren en niet meer verder te gaan als zelfstandige gemeente. De rol van waarnemend burgemeester Aptroot is daarom nog crucialer: "Het is een bijzondere situatie. Voor mij is het een gegeven. Ik heb het gevoel dat het een verstandig besluit is. Ik vind dat je de gemeente moet runnen alsof je oneindig doorgaat, dus we zijn ook aan het bouwen. Je moet ook een aantrekkelijke partner zijn voor andere gemeente om mee samen te werken en dat ben je als je de boel goed op orde hebt", zegt Aptroot over de fusie.

"Ik vond het best spannend om te gaan werken in een gemeente waarvan je weet dat het over een aantal jaar overgaat in een groter geheel. Waarvan je weet dat het financieel een beetje langs het randje is gegaan en op eigen kracht er weer uit is gekomen. Ik had zoiets van: wat ga ik hier aantreffen? Mensen vinden het ook een wel een mooie klus. De sfeer is positiever dan ik had verwacht en de inzet van medewerkers ook, die laten zich niet gek maken." Ondanks deze situatie is de sfeer in de gemeente positief volgens Aptroot.

Laatste klus

Burgemeester Aptroot is al een aantal jaar met pensioen, maar hij grijpt toch elke keer de kans om als waarnemend burgemeester aan de slag te gaan. Al drie keer eerder heeft hij een functie aangenomen, na zijn pensioen. "Het moment dat ik ga stoppen is langzaam wel gekomen. De kans is best heel groot dat dit de laatste klus is, maar ik weet het niet zeker. Het lastige is, ik vind het werk heel mooi. Het zou fijn zijn als ik het kan afbouwen, maar je kan niet parttime burgemeester zijn", licht Aptroot toe.