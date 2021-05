Deze man past de komende maanden als burgemeester op Hilversum

Op 'de winkel' passen: dat is de komende maanden de opdracht voor waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Hilversum. De bestuurder vervangt burgemeester Pieter Broertjes die voor langere tijd uit de running is door een hersenontsteking. Aptroot heeft naar eigen zeggen geen bijzondere opdracht meegekregen. "Enige aandachtspunt is dat de boel goed doordraait en dat Pieter Broertjes het straks weer kan oppakken", zegt hij.

Aptroot is niet iemand die stil kan zitten. "Ik vind werken heerlijk", vertelt hij enthousiast. Vorig jaar moest hij - een beetje tegen zijn zin in - stoppen als burgemeester van Zoetermeer, omdat hij 70 jaar werd. "Toen heb ik vijf weken pensioen gehad en toen vroegen ze of ik waarnemend burgemeester in Voorschoten wilde worden."

Dat was hij tot halverwege mei en hij had met zijn vrouw afgesproken om het deze zomer rustig aan te doen en naar hun huisje in Friesland te gaan. Maar toen belde de Commissaris van de Koning opnieuw. Of hij per direct in Hilversum wilde komen werken?

"Ik zei dat ik dat echt eerst moest overleggen met mijn vrouw, want we hebben eigenlijk een afspraak gemaakt. Toen liep ik naar beneden en zag ze gelijk mijn ogen glinsteren: 'Oh jee, je ogen gaan weer glimmen. Je vindt het leuk om te doen, hè'. Toen ze zei gelijk: 'Ga het maar doen'."