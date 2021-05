Mogelijk handgranaat gevonden in Hilversum, burgemeester sluit woning

Bij een woning aan de Distelmeent in de Hilversumse Meent is een mogelijk explosief aangetroffen. De politie doet momenteel onderzoek en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het 'voorwerp' weggehaald. De burgemeester heeft de woning gesloten om de veiligheid en de leefbaarheid van de buurt te herstellen.

De politie kreeg vanmiddag een melding van het mogelijke explosief en even later werd het gevonden bij een huis aan de Distelmeent. De buurt is korte tijd afgesloten geweest voor bewoners. Uit het onderzoek van de EOD moet blijken om wat voor voorwerp het gaat.

De Forensiche Opsporing is ook opgeroepen om onderzoek te doen. Er wordt gekeken naar wat er precies gebeurd is en wie het voorwerp heeft neergelegd. Daarbij onderzoekt de politie alle scenario's. De politie roept getuigen op zich te melden.

Burgemeester grijpt in

Burgemeester Charlie Aptroot heeft gelijk ingegrepen en de woning gesloten. Hij heeft deze maatregel genomen om de veiligheid en leefbaarheid van de buurt te herstellen. Daarnaast is de wijk deels afgezet en omstanders worden op afstand gehouden. Nu het voorwerp is weggehaald, verwacht de woordvoerder van de gemeente dat de bewoners snel weer naar binnen mogen.