Wijdemeren heeft razendsnel een waarnemend burgemeester: Charlie Aptroot neemt werk over

Charlie Aptroot is de tijdelijke vervanger van burgemeester Crys Larson van Wijdemeren. Larson legde een week geleden op advies van haar arts haar werkzaamheden neer vanwege long covid. Maar de gemeente kan momenteel niet zonder burgemeester, omdat Wijdemeren op het punt staat zichzelf op te heffen en al snel een zoektocht begint naar de meest geschikte fusiepartner.

De provincie Noord-Holland en de gemeente hebben dan ook snel gehandeld. Gisteren is Commissaris van de Koning Arthur van Dijk naar Wijdemeren gekomen om met een deel van de gemeenteraad te praten over het snel aanstellen van een 'waarnemer'. Dinsdag gaf de Wijdemeerse politiek nog aan dat dit wel een persoon moet zijn die goed is ingevoerd.

Samen is gisteren besloten Aptroot deze pittige klus te geven. "Met de waarneming wordt bijgedragen aan bestuurlijke continuïteit van de gemeente Wijdemeren", laat de provincie vandaag weten.

Hilversum

Aptroot, voormalig lid van de Tweede Kamer (VVD), is in het verleden burgemeester geweest van Zoetermeer en heeft al de nodige klussen geklaard als waarnemer, waaronder twee jaar geleden enkele maanden in Hilversum. Daar verving hij toen Pieter Broertjes die vanwege gezondheidsklachten zijn werk moest stoppen.

Momenteel is hij nog waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard. Daar levert hij al snel de ambtsketen in. Vanaf maandag 16 oktober komt hij naar Wijdemeren toe. De komende negen dagen neemt locoburgemeester Gert Zagt de honneurs waar.

Op de winkel passen

Twee jaar terug paste Aptroot in de buurgemeente Hilversum vooral op de winkel, zoals hij dat destijds zei. Zijn huidige klus vraagt wel iets anders van hem. Politiek Wijdemeren is van mening dat de gemeente moet fuseren. Hoewel het definitieve besluit nog niet is genomen - dat zou volgens planning vanavond moeten vallen - lijkt dat slechts een kwestie van tijd.

Zodra het fusiebesluit is genomen, speelt de burgemeester van Wijdemeren een zeer belangrijke rol in de vervolgstappen. Zo is dit de persoon die de verkennende en later verdiepende gesprekken moet gaan voeren met mogelijke fusiepartners, waaronder Hilversum.