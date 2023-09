Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren heeft long covid, legt tijdelijk taken neer

Burgemeester Crys Larson legt al haar publieke taken tijdelijk neer. Zij doet dit op medisch advies. Wethouder Gert Zagt vervangt haar als locoburgemeester. In samenspraak met de gemeenteraad en de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, zal het college vooralsnog de taken van de burgemeester verdelen. Het college wenst haar een spoedig herstel toe. Laat de gemeente Wijdemeren in een zojuist verspreid persbericht weten.

In een verklaring aan de raad vertelt burgemeester Larson: “Helaas moet ik mijn taken als burgemeester tijdelijk neerleggen. Sinds enige tijd leef ik met long covid. Helaas zijn de gevolgen daarvan op dit moment dermate verergerd dat ik fysiek onvoldoende in staat ben om mijn werk goed uit te voeren. De huisarts heeft mij opgedragen me volledig te focussen op herstel en dat kan niet gecombineerd worden met werk.”

Taken worden verdeeld

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland is inmiddels op de hoogte gebracht. Wethouder en locoburgemeester Gert Zagt zal vanaf vandaag enkele van de werkzaamheden van Larson overnemen. De Commissaris van de Koning zal, in samenspraak met het college en de gemeenteraad, inventariseren wat een passende invulling is voor de komende periode.