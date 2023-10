Valt donderdag historisch besluit wel om gemeente Wijdemeren op te heffen?

Hakt politiek Wijdemeren donderdag definitief de knoop door en besluit zij een bestuurlijke fusie door te zetten? Dat is nog maar de vraag. Want de politieke partijen vinden dat de voorliggende voorstellen nog niet uitgewerkt genoeg zijn om ja tegen te zeggen. Daar is iets meer tijd voor nodig. Deze kleine vertraging is niet de pauze die een deel van de bevolking wenst. Nog altijd is er de hoop dat de raad de handrem aantrekt en de inwoners toch de kans geeft om hun stem te laten horen over het opheffen van de gemeente.

Van de acht aangemelde insprekers lieten zeven inwoners van Wijdemeren dinsdag duidelijk van zich horen tijdens de commissievergadering, waarin het toekomstperspectief van de gemeente op de agenda stond. Terwijl de overgrote meerderheid van de politiek vindt dat de gemeente bestuurlijk moet fuseren, plaatsen inwoners daar grote vraagtekens bij en hekelen ze vooral het verlopen proces.

Bruidsschat

Dat inwoners totaal niet betrokken zijn geweest bij dit ingrijpende besluit wekt veel verbazing op. De Wijdemeerders zijn niet gevraagd naar hun mening over een fusie, maar hebben eigenlijk alleen mogen meepraten wat er belangrijk is voor de bruidsschat: welke kernwaarden en kwaliteiten moeten behouden worden? Daar is naar gevraagd in een enquête en tijdens een paar bijeenkomsten.

Nul communicatie en betrokkenheid bij dit toekomstbepalende voornemen van de politiek steekt. Zeker ook omdat in menig partijprogramma van 2022 stond dat de inwoners bij een nieuwe voorgenomen fusie absoluut niet buitenspel mogen komen te staan. En dat is wel exact wat er gebeurd is, aldus insprekers. Het verwijt dat de lokale politiek heel ver van de eigen samenleving is komen te staan, was dan ook hoorbaar in de vergaderzaal.

Beter gemoeten

Diverse partijen trokken dinsdagavond makkelijk het boetekleed aan. Achteraf gezien was het beter geweest als de bevolking zich nog voor het voorgenomen besluit van de raad had kunnen uitspreken. Het had beter gemoeten, luidde de conclusie. Ondanks dat inzicht kwam wel gelijk de toevoeging dat het fusiebesluit toch echt snel genomen moet gaan worden. "Want wat winnen we als we het nog een maand uitstellen?", klonk in de vergaderzaal.

Die enorme haast roept bij inwoners ook veel vragen. Waarom dat toch zo is, blijft voor hen onduidelijk, ook al is daar meerdere keren naar gevraagd. De hoop is nog steeds dat Wijdemeren bereid is, de speedboot even stil te leggen, zodat de Wijdemeerders hun mening kunnen geven. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een enquête tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Antwoord daarop blijft uit.

