Waarnemend burgemeester Aptroot zwaait af: "Dit is echt Pieter z'n plek"

Drie en een halve maand mocht Charlie Aptroot 'op de winkel passen' genaamd Hilversum. Als waarnemend burgemeester verving hij Pieter Broertjes die de tijd kreeg om te herstellen van een hersenontsteking. Op 1 september neemt Broertjes zijn taken weer over. "Ik voelde me thuis in Hilversum", kijkt Aptroot terug op de afgelopen periode.

In zijn werkkamer kijkt hij met een paar journalisten terug op de afgelopen periode. "Tegen mijn vrouw had ik gezegd dat we deze zomer veel in Friesland zouden zitten", vertelt hij lachend. "Toen ik over de baan in Hilversum begon, zag ze al de twinkeling in mijn ogen." De 70-jarige Aptroot werd uiteindelijk op 12 mei benoemd als waarnemend burgemeester.

De brand aan het Lutherhof eind mei zal hem uit zijn korte loopbaan in Hilversum altijd bijblijven. "Ik stapte op een ouder echtpaar af dat vertelde dat hun dochter bij de brand was omgekomen. Dan sta je aan de grond genageld en zou je willen dat je meer voor die mensen zou kunnen doen." Uiteindelijk zocht Aptroot ook na de brand nog contact met de nabestaanden. "Iets dat Pieter (Broertjes, red.) ook had gedaan."

Betrokken burgemeester

Op die betrokkenheid van Broertjes komt Aptroot vaak terug tijdens het gesprek. "Dit is wel een ontzettend betrokken burgemeester, wat dat betreft hoort hij ergens in de top thuis. Hoe vaak ik wel niet gevraagd ben naar zijn gezondheid, bijvoorbeeld bij de MH17-herdenking." Bij de Indië-herdenking deze maand kwamen de twee elkaar tegen. "Hij grapte: 'Dat is mijn keten'", vertelt Aptroot lachend. "Dit is echt Pieter z'n plek."

Die betrokkenheid zou in de komende periode echter wel een valkuil kunnen worden. "Met elkaar willen we in het belang van de burgemeester voorkomen dat zijn agenda gelijk honderd procent vol zit." De waarnemend burgemeester zal daar zelf geen rol in spelen. "Het is verstandig dat hij iets rustig start."