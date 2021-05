Buurt geschokt na heftige brand met dode en zwaargewond slachtoffer: "Akelig gevoel"

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners na de felle woningbrand aan de Hilversumse Lutherhof, waarbij vanmorgen vroeg de twee bewoners zwaargewond raakten. Een van de twee bewoners is aan haar verwondingen overleden. Het vuur en vooral de slachtoffers houden de buurt flink bezig. Veel buren stonden vannacht al op straat toen de hulpdiensten massaal toestroomden. "Vreselijk geschrokken, we hebben allemaal de bibbers", reageert een overbuurvrouw.