Bewoonster (48) overleden na Hilversumse woningbrand

Een van de twee slachtoffers van de woningbrand aan het Hilversumse Lutherhof vanochtend is aan haar verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 48-jarige vrouw.

De vrouw en haar partner werden vanmorgen door de brandweer gevonden bij het blussen van de woningbrand. Ze waren zwaargewond en werden op straat gereanimeerd. Het zag er meteen al slecht uit.

De vrouw is in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen. Haar partner ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

Steen door de ruit Over de brand en vooral de oorzaak gaan veel geruchten onder buurtbewoners. Veel buren koppelen de brand aan een incident vorige week bij hetzelfde huis. "Toen ging er een steen door de ruit", vertelt een buurvrouw. Van dat voorval zou ook aangifte gedaan zijn. De politie kan het eerdere voorval en de aangifte nog niet bevestigen en verwijst naar het lopende onderzoek naar de brand. Een woordvoerder van de politie laat weten dat alle opties rond de brand nog open worden gehouden, dus ook een eventueel misdrijf niet uitgesloten wordt.