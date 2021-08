Pieter Broertjes keert volgende week weer terug als burgemeester van Hilversum

Pieter Broertjes keert volgende week na lang ziekteverlof terug als burgemeester van Hilversum. Broertjes pakt vanaf woensdag zijn wettelijke taken weer op, zo bevestigt de gemeente.

De terugkeer van Pieter Broertjes op woensdag 1 september was altijd al het uitgangspunt, maar de gemeente bevestigt nu dat de burgemeester dan ook daadwerkelijk weer begint.

Hoe de terugkeer van de burgemeester er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Wel staat vast dat hij na zijn ziekte niet meteen volle bak weer van start gaat, maar dat zijn agenda 'opbouwend weer wordt belast'. Dat is ook wel nodig: Broertjes vertelde afgelopen donderdag in een radio-interview nog steeds minder energie te hebben dan voorheen.

Hersenontsteking

Burgemeester Pieter Broertjes is met ziekteverlof sinds hij eind april werd getroffen door een hersenontsteking. Charlie Aptroot werd een tijd later aangesteld als waarnemend burgemeester van Hilversum totdat Broertjes terug zou keren.

Als Broertjes vanaf volgende week woensdag weer aan de slag gaat is dat overigens voor 'slechts' een half jaar. De burgemeester maakte begin deze zomer bekend vanaf volgend voorjaar met pensioen te gaan.