Hilversum plaatst vacature: opvolger voor burgemeester Pieter Broertjes gezocht

Hilversum heeft over een half jaar een andere burgemeester. De zoektocht naar een opvolger van burgemeester Pieter Broertjes – die over een half jaar met pensioen gaat – gaat vanaf nu echt van start: Hilversum heeft een vacature geplaatst voor de burgemeestersfunctie. Belangstellenden hebben drie weken om te reageren.

Wat voor burgemeester Hilversum wil hebben, weet de gemeente al. Anderhalve maand geleden stelde de gemeenteraad van het dorp een zogeheten 'profielschets' vast. Deze schets vat een reeks kenmerken samen waaraan een burgemeester aan moet voldoen.

Samengevat moet de volgende burgemeester van Hilversum een boegbeeld zijn, zijn of haar mannetje kunnen staan en bovenal bestuurservaring hebben. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de nieuwe burgemeester van Hilversum nu al ergens burgemeester is. Sterker nog: voordat Broertjes burgemeester werd, was hij hoofdredacteur van de Volkskrant.