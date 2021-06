Burgemeester Pieter Broertjes stopt ermee en gaat volgend voorjaar met pensioen

Burgemeester Broertjes zit momenteel al een paar weken ziek thuis, nadat hij eind april werd getroffen door een hersenontsteking. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot neemt Broertjes' taken waar tot september.

Als Broertjes vanaf september zijn ambtsketen weer omhangt, begint hij aan zijn laatste half jaar als burgemeester van Hilversum, om er vervolgens na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar mee te stoppen. Broertjes gaat dan een paar maanden eerder met pensioen dan wettelijk moet.

Het vertrek van Broertjes heeft niets te maken met zijn herstel. "Al ruim voordat ik ziek werd, heb ik mijn aftreden besproken met de fractievoorzitters van de grootste partijen", vertelt Broertjes. "Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat de lokale gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het meest natuurlijke moment van aftreden is. Hierdoor is het niet alleen een nieuwe start voor de gemeenteraad en het college, maar ook voor de aantredende burgemeester. Bijkomend voordeel is dat ik in de periode van de huidige gemeenteraad afscheid neem. Dit vertrek is overigens met pijn in het hart. Maar ik heb geen keuze: het is wettelijk bepaald dat een burgemeester niet ouder dan zeventig jaar mag zijn."

Tien jaar burgemeesterschap

Burgemeester Pieter Broertjes trad op de kop af tien jaar aan als burgemeester van Hilversum. "Een prachtige mijlpaal waar ik bijzonder trots op ben. Het is een feest om deze stad te dienen. Samen met bewoners, raadsleden en collegeleden hebben wij gewerkt aan een stad die groener, mooier en veiliger is geworden. En we hebben Hilversum weer als mediastad op de kaart gezet."

Als Broertjes vanaf september weer aan het werk gaat, gaat hij nog allesbehalve meteen afbouwen. "Ik verheug mij erop om aan het eind van de zomer, na mijn herstel, de draad op te pakken en vol energie aan het werk te gaan. Tot mijn vertrek blijf ik hard werken voor de stad die mij lief is. Ik wil een stad achterlaten waar ik trots op kan zijn."

Bekijk hier de videoboodschap van Broertjes. Tekst gaat door onder de video.