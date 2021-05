Charlie Aptroot benoemd tot waarnemend burgemeester van Hilversum

Aptroot vervangt de komende tijd Pieter Broertjes, die vanwege ziekte en het herstel dat erop volgt voorlopig niet als burgemeester kan optreden.

De komende tijd zal Aptroot ook optreden als voorzitter van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Zijn tijd als burgemeester start aankomende maandag, op 19 mei. Hij zal in ieder geval tot Broertjes hersteld is, optreden als waarnemend burgemeester.

Geschiedenis

De 70-jarige Aptroot is lid van de VVD en was hiervoor waarnemend burgemeester in gemeente Voorschoten. Daarvoor was hij een aantal jaar burgemeester van Zoetermeer. Ook heeft hij enige tijd doorgebracht als Kamerlid.