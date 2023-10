Hilversume burgemeester over rechtszaak Looijkartel: "Moeten meer doen om cyberpesten te voorkomen"

Ervaring uitwisselen met andere gemeentes en meer bemoeienis van de overheid bij het besturen van het internet. Dat is de dringende boodschap van burgemeester Gerhard Van den Top aan de vooravond van de start van de rechtszaak tegen de verdachten die de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk en zijn familie, vrienden en buren jarenlang het leven hebben zuur gemaakt. Het is volgens Van den Top buitengewoon complex: "We hebben met elkaar, als samenleving, als land en zelfs als wereld een heel groot probleem. Dat mensen elkaar via het internet dit soort dingen kunnen aandoen en dat het zoveel moeite kost om de daders daarvan te kunnen pakken. Daarop moeten we acteren."

“Het feit dat je op sommige plekken op het internet, anoniem, dus zonder je e-mailadres, zonder je telefoonnummer, zonder iets van je identiteit prijs te geven, je kunt bewegen en een ‘persoon’ kunt worden. En dat mensen vanuit die anonimiteit een ‘gang’, een groep, een bende kunnen vormen en dan het recht in eigen hand gaan nemen en tegen iemand zeggen: wij gaan jou aanpakken; dat is zeer zorgelijk. Dat is waar we hiermee te maken hebben en waar wij, als overheid, over moeten nadenken hoe we dit gaan besturen op het internet, een internationaal netwerk. Het is landelijk niet te sturen, dit moet naar Europees niveau getild worden. We moeten richtlijnen afspreken met elkaar.”

“Dat anonieme cyberpesten waar iemand het mikpunt wordt van een omvangrijke groep mensen is ontzettend lastig aan te pakken vanuit de klassieke middelen die we hebben voor de opsporing, omdat de verdachten zo moeilijk vindbaar zijn en wellicht was cyberpesten een te vriendelijk woord hiervoor. We hebben een fenomeen geïdentificeerd, landelijk en regionaal; we kunnen hier spreken van ‘online aangejaagde ordeverstoring’. Bijvoorbeeld in mei tijdens de oproep voor de project X-bijeenkomst. Online wordt opgeroepen naar een bepaalde locatie te komen en strafbare feiten te plegen.”

Een pijnlijk moment

“De zaak kwam opeens heel dichtbij, hier in Hilversum en zo groot in omvang. Voor mij was dat het moment om in te grijpen. Toen hebben we met de politie gezegd: 'whatever it takes'. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het is een hele prestatie geweest van de politie om deze zaak op te lossen. Eén van de moeilijke momenten in de zaak was dan ook dat we dachten deze te hebben opgelost: het kartel was ontmanteld en toen werd toch nog de grafsteen (van het broertje van Bradley red.) beklad. Dat was een pijnlijk moment. Dan weet je dat zo’n groep heel hardnekkig is. Het is een ondergronds, vertakt stelsel, waarvan een deel dan toch weer even de tanden laat zien. Dat vond ik heel pijnlijk om te merken. Je realiseert je dan dat het heel moeilijk is om het letterlijk met wortel en tak uit te roeien.” Daarom wil ik deze zaak niet als uniek betitelen. Want ik ben ervan overtuigd dat dit een breed maatschappelijk probleem is, waar we het hier over hebben. De vraag is wat de maatregelen zijn die gaan helpen? Het is een uitdaging waar we als samenleving voor staan."