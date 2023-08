Komt er ooit een eind aan de pesterijen? Graf broertje Bradley van Dijk beklad

De grafsteen van het overleden broertje van Hilversummer Bradley van Dijk, Casey, is beklad met graffiti. De steen die staat op de Hilversumse begraafplaats St. Barbara aan de Nieuwlandseweg is op klaarlichte dag bespoten met een leus. De bekladding is een dieptepunt in de al jaren slepende pesterijen en doodsbedreigingen aan het adres van Bradley en zijn familie.

Op de steen staat te lezen: Brad pedo war. De YouTuber Bradley van Dijk, maar ook zijn familie, vrienden en zelfs buren zijn slachtoffer van een Telegram-kanaal die treiteren en terroriseren. De onterechte beschuldigingen aan het adres van Bradley, maar ook zijn nicht Belita zijn hardnekkig en beheersen hun hele leven.

Geschokt

Belita van Dijk, met wie NH afgelopen zaterdag een uitgebreid interview publiceerde, ontdekte de bekladding van de grafsteen en stelde daarvan de politie en familie op de hoogte. Een woordvoerder namens de familie zegt: "De familie is zeer geschokt, boos en verdrietig. We gaan aangifte doen bij de politie en hopen dat de dader snel wordt opgepakt."

Ook de politie neemt de zaak zeer hoog op: “Het is diep triest dat er een grafsteen beklad is. Dit gaat echt heel ver en is vreselijk voor de nabestaanden. Het lijkt erop dat er toch nog mensen zijn die willen voortzetten waar anderen inmiddels al voor vast zitten. We doen nog steeds onderzoek naar de Telegramgroepen. Daarnaast gaan we strafrechtelijk onderzoek doen naar de bekladding. We gaan er alles aan doen om ook deze persoon of personen uit de anonimiteit te halen.”

De pesterijen gaan maar door en door, ook nadat afgelopen maand zeker vier verdachten werden gearresteerd. De politie heeft de zaak al tijden in onderzoek en sluit niet uit dat er de komende tijd meer aanhoudingen volgen.